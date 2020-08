Delimitan las ciclovías con bastones reversibles

Miércoles 12 de agosto de 2020

Hace ya varios años que en Posadas, la bicicleta se convirtió en uno de los medios de transporte preferidos por ser más económicos y más amigables con el medio ambiente, entre otros beneficios.Sin embargo, la convivencia en las calles con otros automóviles resulta dificultoso. Hace un tiempo ya que las ciclovías están demarcadas en las avenidas Francisco de Haro y Rademacher, pero el tránsito de los ciclistas y otros medios de transporte alternativo, se encuentra con la imposibilidad de poder pedalear por los autos que se estacionan allí.Con el objetivo de que las ciclovías sean respetadas es que desde el área de Movilidad Urbana de la Municipalidad capitalina se encuentran finalizando con las etapas de demarcación de estos espacios de tránsito de ciclistas. Tal es así que ayer se empezaron a la colocar bastones reversibles, tachas y canalizadores -en principio en Francisco de Haro-, para separar la arteria de ciclistas de la de vehículos motorizados.“La gente no respeta aún y no se concientiza de que hay otras formas de moverse, otros sistemas de transporte y eso hace que tengamos que poner un elemento físico para delimitar esa senda de circulación. Con esto queremos impulsar no solo la parte recreativa sino que la gente pueda usarla para poder ir a trabajar, hacer sus trabajos”, sostuvo a El Territorio, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana.Jardín señaló que el principal problema es la falta de conciencia de los automovilistas, tal es así que por día se hacen entre 25 y 30 multas por autos que se estacionan sobre los corredores de Francisco de Haro y Rademacher. “Tuvimos problemas con algunas empresas que ponen los contenedores para cargar materiales por una obra en construcción. “Estamos yendo de a poco, concientizando y hablando con los comercios para que los clientes estacionen en otro lado, en algunas de las calles y no sobre la avenida”, destacó.Para finalizar, señaló que el proyecto contempla en un futuro hacer bicisendas en las cuatro avenidas que rodean al microcentro de la ciudad, es decir, Roque Pérez, Roque Sáenz Peña, Mitre y Corrientes.