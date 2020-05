Delfina Pignatiello respondió agresiones

Martes 12 de mayo de 2020

Lejos de los habituales entrenamientos y las competencias planificadas para el año olímpico que se postergó por la pandemia de coronavirus, la nadadora argentina Delfina Pignatiello se ha vuelto una figura predominante en la escena de las redes sociales. Con más de 500 mil seguidores en Instagram y otros más de 100 mil en Twitter, la joven de 20 años aprovecha el momento de cuarentena para interactuar con mucha asiduidad en sus perfiles, con comentarios, videos o fotos.El sábado pasado, desde la intimidad de su casa, Pignatiello decidió hacer una transmisión en vivo en Instagram de su entrenamiento con la idea de mostrar parte de su rutina y además incentivar a sus seguidores para que potencien su actividad física. Pero, finalmente, la situación derivó en un descargo público de la nadadora por diversas agresiones recibidas.“Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios sexualizándome y no me lo merezco. No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando. Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre”, escribió Delfina en una historia de Instagram. “Bancarse los chistes y el hate en las redes es una cosa, pero a la sexualización sí hay que ponerle freno. Hay un límite”, añadió en Twitter.Es que mientras se entrenaba, diversos seguidores optaron por insultarla y otros realizaron comentarios sexuales sobre su figura, incluso hasta un juego de palabras con su apellido. Así, tras el inesperado y mal momento que debió atravesar, Pignatiello optó por hacer privada su cuenta de Twitter, aunque todavía mantiene abierto su perfil de Instagram.Triple ganadora en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en los 400, 800 y 1500 metros, la nadadora argentina, promesa absoluta para los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2021, también sigue activa en Twitch, plataforma en la que ayer realizó una emisión en directo, y en TikTok, la red social furor en la cuarentena donde ya acumula más de 100 mil seguidores.