Del Potro: “No pienso parar porque quiero volver a jugar”

Lunes 23 de marzo de 2020

La carrera de Juan Martín Del Potro es una clara historia de superación. Las constantes lesiones le pusieron muchos palos en la rueda, pero él no piensa bajar los brazos y continúa con su rehabilitación en la cuarentena obligatoria. “Me puse rutinas obligadas a la tarde y la mañana. Es pasar esto como pueda, no pienso parar porque quiero volver a jugar”, expresó el protagonista en una transmisión en vivo que realizó junto con Emanuel Ginóbili, entre otras cosas, para concientizar por el corornavirus.La lesión que lo mantiene afeura de las canchas es la fractura de la rótula de su rodrilla derecha que sufrió el 19 de junio de 2019 ante Denis Shapovalov en Queens. Desde ese momento, pasó por dos operaciones en la zona. “Me está costando mucho. Estoy recuperandome. Los médicos son optimistas y dicen que voy a andar bien. A veces, el día a día no es tal como lo planifican, ahí se me cruzan cosas por la cabeza y lo hacen más complicado”, explicó.