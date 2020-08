Del Potro fue operado de su rodilla derecha por tercera vez - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 21:15hs.

El tenista tandilense, Juan Martín del Potro, fue operado hoy por tercera vez en su rodilla derecha.La intervención estuvo a cargo del doctor Roland Biedert en la ciudad de Berna, Suiz y si no surgen nuevas complicaciones, será dado de alta en los próximos días.El calvario comenzó luego de una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai, desde ese entonces, Del Potro se sometió a tres intervenciones quirurjicas en esa zona.El tenista de 31 años, estaba en contacto con Biedert desde enero pasado. En los últimos meses, "Delpo" siguió las recomendaciones de sus médicos y llegó a exigir su rodilla en una cancha de tenis en Buenos Aires, pero los dolores en la zona nunca cesaron.En su primer encuentro, Biedert recomendó una nueva operación, según informó el tenista argentino en un comunicado de prensa.Del Potro, relegado al puesto 128 según el último ranking difundido por la ATP, compitió por última vez el 19 de junio de 2019 en el torneo inglés de Queen's. La lesión que acarreaba en la rótula desde octubre de 2018 lo obligó después a acumular consultas médicas y someterse a dos intervenciones quirúrgicas.La primera operación del ex número tres del mundo fue en Barcelona, en 2019, en la Clínica del doctor Ángel Ruiz Cotorro, y la segunda fue en Miami con Lee Kaplan, cirujano del Sports Medicine, en enero pasado.El campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016, y doble medallista olímpico, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, permaneció en Miami luego de ser operado en enero y recién regresó a la Argentina en marzo, cuando habían comenzado las restricciones para viajar debido a la pandemia de coronavirus.