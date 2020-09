Del Potro empezó la rehabilitación tras operarse por tercera vez de la rodilla derecha - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 08:40hs.

El tenista argentino Juan Martín Del Potro recibió este domingo el alta médica luego de ser operado de la rodilla derecha, por tercera vez desde la primera lesión que sufrió en esa zona, y comenzará la rehabilitación en la ciudad suiza de Berna, con la ilusión de poder regresar al circuito profesional.“Comenzará los ejercicios de rehabilitación de la rodilla derecha esta semana en la Sports Clinic de Berna, junto con el equipo que lidera el médico Roland Biedert”, reveló el tandilense, a través de un comunicado de su equipo de prensa.La cirugía del último miércoles estuvo a cargo del equipo que lidera el doctor Biedert, quien trabaja con Roger Federer y estaba en contacto con el tandilense desde enero de este año, y fue quien recomendó una nueva intervención quirúrgica.Del Potro pelea con el dolor en la rodilla derecha desde octubre de 2018, cuando se dañó la rótula en el torneo Master 1000 de Shanghai, en China. El por aquel entonces número 4 del ranking ATP sufrió una fractura de la rótula derecha durante el partido que disputaba ante Borna Coric. Intentó volver sin tener que pasar por una nueva cirugía pero no pudo y se sometió a la misma en junio de 2019 luego de una nueva caída que agudizó sus dolores en el torneo de Queen’s y ya no pudo volver al circuito ese año.El 2020 comenzó con el anuncio de una operación pautada para el 27 de enero a cargo del doctor Lee Kaplan en Miami por una lesión en la rodilla derecha. La intervención fue exitosa y se esperaba con ansias por su vuelta al ruedo. El parate por la pandemia, además, permitía pensar en una buena recuperación pero una nueva cirugía aparecería en el horizonte.Sin embargo, la rodilla no respondió como esperaban. Fue el propio tenista quien, a mediados de julio, explicó su situación. “La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre”, explicó en aquel entonces.A mediados de agosto, Del Potro tomó la decisión de viajar a Suiza y llevar a cabo esta cirugía para ver si, con la esperanza de recuperarse de una vez por todas y volver a competir otra vez, tras estar alejado de las canchas desde junio de 2019.