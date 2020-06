Del calor al frío, sin escalas: en Posadas la térmica rozó los 32° y mañana baja a 4°

Viernes 12 de junio de 2020 | 16:00hs.

Del calor al frío, sin escalas. Así pasará la provincia en las próximas horas. Es que este viernes en Misiones estuvo marcado por el aumento térmico y vientos moderados a fuertes en el Sur. En Posadas la térmica rozó los 32°C después de las 15 y la capital provincial estuvo durante toda la jornada entre las primeras cinco ciudades más calurosas de acuerdo al Ranking de Temperaturas del Servicio Metereológico Nacional.







Para lo que resta del día se espera tiempo bueno y cálido, según consignó la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad).







Sin embargo, según adelantó Marcelo Kusik, pronosticador de Dirección de Alerta Temprana, sobre el centro del Litoral comenzarían a desarrollarse tormentas que llegarían mañana desde media mañana para el Sur con chaparrones fuertes, granizo aislado y ráfagas de viento del cuadrante suroeste que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.





Las temperaturas descenderán bruscamente en el transcurso de mañana, las máximas se presentarían por la madrugada y las más bajas por la noche con baja sensación térmica para el sur. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 y 13 grados hacia la noche con sensación térmica de 4 grados por efecto del viento.







El domingo aún se sentirá mucho frío por la mañana, pero no habrá heladas. Las lluvias disminuirían hacia la zona norte y para el domingo ya no habrá riesgo de precipitaciones y se espera mayor presencia de sol para el Sur (Posadas, Alem, San Ignacio, Apóstoles y zonas de influencia). Más hacia el norte, la nubosidad sería más importante pero no registrará lluvias.