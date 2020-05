Del año récord en materia de turismo a la parálisis total

Sábado 9 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Una situación crítica. En esos términos, Leopoldo Lucas, presidente de Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), resume los días que vive Puerto Iguazú tras la declaración del confinamiento obligatorio. Es que la Ciudad de las Cataratas depende un 90% de la actividad turística y de allí se desprenden muchos rubros ligados a ella: hoteles, agencias de viaje, restaurantes, taxis y remises, locales de ventas de recuerdos, fotografía, excursiones, espectáculos.

“Veníamos de batir récord, con más de 1,6 millones de turistas que visitaron Cataratas en 2019. Empezamos el año con excelente ocupación hotelera, con restaurantes llenos de turistas en todo momento. Hasta el 13 de marzo recibimos 420 mil visitantes, un 10 por ciento más que el año pasado. Se visualizaba un año excelente, pero todo cambió y pasamos a cero”, contó Lucas a El Territorio sobre el panorama con el que arrancaron el 2020.

Pero el avance del coronavirus en el mundo y la decisión del gobierno nacional de declarar el aislamiento social preventivo y obligatorio generaron un golpe fuerte a una ciudad de fuerte dependencia al turismo.

“Fue un shock, un golpe tremendo sin dudas”, manifestó sobre la decisión de cerrar todos los parques nacionales del país, entre ellos, el Parque Nacional Iguazú, que abrió por última vez el 14 de marzo. La sorpresa radicó la ciudad se preparaba para una gran concurrencia de turistas para los feriados por el Día de la Memoria y la Semana Santa, a finales de marzo y principios de abril respectivamente. A ello se suma la decisión de Nación que la parálisis en materia de vuelos se extenderá hasta septiembre.

El segundo trimestre del año era prometedor para el municipio ya que en 2019 hubo un punto de inflexión para el sector turístico.

Al respecto, Lucas explicó: “Luego de Semana Santa del año pasado el movimiento se sostuvo por la alta concurrencia de turistas durante los fines de semana, tras la promoción de que vinieran un viernes y se vayan a sus ciudades o provincias el lunes. Eso tuvo un impacto positivo e hizo que, en vez de una temporada baja, como suele ocurrir en mayo y junio, tengamos una temporada estable, cosa que no ocurrió años anteriores”.

Tras confirmarse la cuarentena obligatoria contó que hubo un gran número de modificaciones en la fecha de reservas en hoteles. En otros casos se produjo una devolución del dinero por cancelaciones.

Más tarde se refirió sobre el cierre de emprendimientos por el difícil presente que aqueja al municipio por el parate de actividades. “Algunos hoteles, como el Grand Crucero, cerraron porque no pueden sostenerse por la facturación cero. Hay en total 17.000 camas en la ciudad. Si hay una reactivación, que llevará meses, no se cubrirán en su totalidad, por lo que muchos de estos hoteles no seguirán en pie”, lamentó.

En cuanto a una posible fecha de retorno a la normalidad del sector, Lucas mencionó que recién sería para el verano de 2021, siempre y cuando antes se flexibilicen otros rubros como el transporte.

“El sector en general vive pendiente de cuándo llegará el día después, de lo que ocurrirá una vez que culmine la pandemia por el coronavirus”, concluyó.



En búsqueda del repunte

El parate obligó al sector turístico a redefinirse. El tiempo se aprovecha para pensar en estrategias para captar clientes. La exhibición de los protocolos sanitarios es una de ellas.

“Tenemos que empezar a mostrar cómo se está preparando Iguazú para recibir nuevamente a los turistas, de que somos un destino sano y seguro”, comentó Lucas.

En este sentido, se apunta a mostrar cada uno de los protocolos de higiene y seguridad que poseen los rubros.