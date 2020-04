Defensoría del Pueblo de Oberá solicita ampliación de horarios para kioscos y almacenes barriales

Lunes 20 de abril de 2020 | 18:45hs.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Oberá junto al asesor Jurídico, enviaron una nota al ejecutivo municipal con una serie de recomendaciones ante las resoluciones 454/2020 y 460/2020. Solicitando ampliación horaria de los comercios en los barrios, como así también de los remiseros.Si bien en la nota, Patricia Nittmann, Defensora del Pueblo de Oberá, reconoce que es el poder ejecutivo municipal, quién debe tomar las medidas necesarias para proteger a la población. Pero destaca que son medidas que restringe derechos constitucionales como ser el derecho al comercio, a la libre circulación y al trabajo (Art 14 y 14bis). “A pesar de ello considero que dichas restricciones no deben prolongarse en el tiempo más de lo debido y en lo posible deben ser moderadamente realizadas”, manifiesta en la nota.En la Defensoría se registraron diferentes reclamos de comerciantes, remiseros, trabajadores, cuentapropistas, etc., que ven gravemente afectados sus ingresos y ante las facultades que le confiere la Carta Orgánica Municipal a Nittmann, recomienda ampliación de horarios en los barrios.Primero solicita que se habilite la posibilidad de abrir comercios barriales de primera necesidad (Kioscos almacenes, Carnicerías, Fruterías) atendidos por su propietarios hasta las 22 de Lunes a Sábados, pudiendo además trabajar los Domingos de 8 a 20.Mientras que en segundo pedido es que se aplique en la misma modalidad horaria del punto anterior puedan trabajar las empresas de Remises, tomando las medidas sanitarias correspondientes autorizándose a viajar a dos personas en caso de necesidad como por ejemplo para el cuidado de un adulto mayor o un discapacitado.La tercera y última recomendación es sobre la restricción de circulación por los números de DNI, para que no se extienda más allá del 27 de abril del corriente año atento que ello afecta a los comercios de la ciudad como así también a personas que no viven en la ciudad y deben venir a realizar trámites.