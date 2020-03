Defensa del Consumidor habilita email para denuncias por sobreprecios

Viernes 20 de marzo de 2020 | 10:45hs.

El Gobierno de la Nación aclaró que ante la situación de emergencia se controlará que los comercios no aumenten en forma exagerada los precios o que provoquen desabastecimiento en productos sensibles en esta coyuntura, como el alcohol en gel, de primera necesidad y repelentes.





Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor, se refirió al respecto en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo, "tenemos que entender que la resolución del gobierno retrotrae los precios a marzo en relación al sistema de precios que tiene la Nación que obliga a industriales a informarlos a lo que están sujetos los supermercados y almacenes pero recién ahora están saliendo los precios".





"La gente tiene que tener en cuenta el precio establecido para el NEA que todavía no está publicado en la página oficial. Supongamos que un consumidor sale a hacer las compras y se encuentra que ha aumentado excesivamente el precio, entonces tiene que hacer la denuncia al email defensadelconsumidormisiones@hotmail.com que no es necesario que sea en horario comercial porque el personal va a estar atendiendo los reclamos", aclaró.





Además comentó que en email se debe detallar cuál es el comercio, producto, dirección, el precio que tenía y el actual y si tienen alguna foto o ticket mejor, si no hay precisiones no podemos relevar todos los comercios y no hay forma de controlarlo. En caso de comprobarlo se labra el acta puntual".





Garzón Maceda informó que desde hace tres semanas en Misiones se está fiscalizando y "en ningún local que no tiene en góndola el alcohol en gel lo tiene en los depósitos entonces no hagamos un problema que no estamos teniendo, no reponen porque no tienen pero si tienen se aplica la Ley de Abastecimiento, se ha reclamado a proveedores y estamos tratando de solucionar pero tienen que respetar el precio".





A continuación enumeró los cuatro puntos que Defensa del Consumidor está controlando en los comercios:

1- Controlar que existan repelentes y que tengan el mismo precio en góndola y en caja,

2- Que exista alcohol en gel u otro tipo de alcohol y que tenga el mismo precio en góndola y en caja,

3- Que hayan productos de primera necesidad y,

4- Con eso se va al depósito para controlar que no los tenga y que nos digan qué precios tenían y cuáles son los actuales.





"Después tenemos la Defensa al Comercio que también aplica a los distribuidores y proveedores que también se controlan los precios. Hay que entender que el Estado va a poner todo su esfuerzo para controlar y verificar pero con escasos recursos", finalizó.