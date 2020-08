Defederico y su relación con Cinthia - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

Matías Defederico ahondó en un Instagram Live que realizó con Paparazzi. “Hablamos todos los días, creo que estamos en el mejor momento desde que nos separamos. Ya van a hacer tres años, es un proceso y maduración tanto de ella como mío. Es sanar heridas, rencores, muchas cosas e hijos de por medio”, aseguró sobre su relación con Cinthia Fernández, mamá de sus hijas. “Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y voy a querer siempre. Hoy nos mandamos mensajes por cuestión de las nenas y nos reímos. Le dije que me pone muy feliz que estemos así, me da paz interior saber que uno puede contar con el otro. Esto vale la pena y es lo mejor para nuestras hijas”, contó el futbolista.