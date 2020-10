Declaró la denunciante de los abusos contra una hija y una nieta de Ovando - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 09:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Por otro lado, ayer nuevamente se hicieron presentes manifestantes en la sede judicial ubicada sobre la calle San Juan al 1.794 de la Capital del Trabajo. Distintos organismos mostraron su apoyo a María Ovando, señalado que se trata de un nuevo caso de criminalización de la pobreza y que este proceso es la revancha del Poder Judicial por el juicio que inició contra el Estado luego de que se determinara su inocencia.





En la jornada de ayer se reanudó el juicio oral por los abusos a una hija y una nieta de María Ramona Ovando (44). Se trató de la segunda jornada pero, en la que “se abrió el debate” propiamente y se conocieron las consideraciones de las partes. Además se escuchó la declaración de dos testigos, de los cuales se destacó el de la denunciante Euvarta Villa Godoy.Como viene informando El Territorio, Ovando - absuelta en 2012 por la muerte de su hija- está acusada de encubrir esos ultrajes, que se los atribuyen a Marcos Iván Laurindo (23) y Lucas Sebastián Ferreira (23). La denuncia se realizó en 2015, año en el cual ambos están detenidos con prisión preventiva.El proceso no es público debido a los delitos que se investigan. Ayer se leyó el auto de elevación a juicio y luego tanto el Ministerio Público Fiscal, presidido por el fiscal Federico Rodríguez, y las defensas hicieron sus planteos iniciales, tal y como había sucedido en la primera jornada del debate que quedó trunco, luego que se decidiera el apartamiento del juez Atilio León, entonces presidente del tribunal.Como ocurrió el 21 de septiembre, Rodríguez solicitó una ampliación de acusación para que los implicados sean juzgados por el delito de corrupción de menores agravado por el vínculo. El letrado también pidió que se incorpore el expediente del proceso anterior contra la mujer implicada.Como ya se explicó, esta carátula no implica una pena mayor para los imputados en caso de ser considerados culpables, sino que aumenta el mínimo ante una condena. La defensa, ante esta cuestión estaba avalada de pedir un nuevo aplazo del proceso para reorganizar su estrategia, pero esto no ocurrió.“Yo no quiero posponer más la situación de mis defendidos, los chicos estos llevan casi cinco años privados de su libertad, yo no puedo exponerlos a ellos en esa situación por una cuestión simplemente de la calificación”, señaló el defensor oficial Rodrigo Torres Muruat, abogado de Laurino y Ferreira.“Nosotros nos podíamos haber tomado diez días, que es lo que nos da el Código de Procedimiento ante esta situación, pero como hay dos detenidos que a nosotros nos preocupan tanto como a la defensa de ellos terminamos cediendo y continuando el debate por esa situación”, agregó al respecto José Luis Fuentes, quien defiende a Ovando junto a Roxana Rivas y Eduardo Paredes.La defensa de los dos jóvenes insistió también con sus planteos del juicio que se suspendió a fines del mes pasado y solicitó la nulidad del proceso por entender que la fiscalía no determinó en su acusación cuestiones elementales de cómo y cuándo ocurrieron los hechos, ni tampoco se avanzó sobre hipótesis alternativas u otros sospechosos.“Entiendo que los problemas siguen, subsisten, y que si no es ahora, después va a ocasionar la nulidad de todo esto que se está haciendo, de eso estoy convencido. También hablé de la falta de imparcialidad que tiene el Tribunal al haber resuelto en reiteradas oportunidades desfavorablemente para las libertades de mis defendidos, sin explicar por qué la señora Ovando no tenía el mismo trato”, agregó Torres Muruat.Cuando los acusados tuvieron la posibilidad de dar su versión de los hechos, los tres se abstuvieron de declarar por consejo de las defensas, tal y como los ampara su derecho. En este proceso, María Ovando nunca declaró ante la Justicia, por lo que no se esperaba que ayer se rompiera ese silencio.Luego de este intercambio, que también incluyó reclamos al Tribunal por declaraciones a la prensa por parte del fiscal Rodríguez - ayer este medio intentó comunicarse con él, pero no tuvo respuesta -, se abrió el paso a la comparecencia de los testigos.El tetimonio de relevancia a los jueces fue el de Euvarta Villa Godoy, denunciante y quien tiene la guarda de las víctimas. Como ya se aclaró, los detalles del debate se preservan debido al tenor de los hechos investigados.“Apenas llegó conmigo, la más grande me confesó -sic- lo que venían haciendo desde hace un tiempo su padrastro y el cuñado de Ovando”, expresó con lágrimas en los ojos Godoy, en una entrevista a El Territorio publicada el 8 de mayo de 2015, dos meses después de que se presentara ante la Justicia.Respecto de los hechos denunciados, Godoy también sostuvo que sus nietas le contaron que Ovando siempre estuvo al tanto de las vejaciones que ellas sufrían. La abuela recordó que en una oportunidad, su nieta más grande le relató que “una vez le contó a su mamá lo que pasaba pero ella le dio una cachetada y luego nunca más les dijo nada”.Ayer ambas defensas coincidieron que la mujer entró en contradicciones respecto de sus declaraciones vertidas en la denuncia y en la ampliación de esta en la etapa de instrucción del caso. También señalaron que las niñas en la actualidad no están protegidas.Según la investigación, las víctimas tenían entre 6 y 9 años y 5 y 6 años cuando ocurrieron los hechos, aunque no hay precisiones al respecto. Las niñas ratificaron los padecimientos que sufrieron en audiencias de Cámara Gesell, señalando a los tres implicados -cada uno en sus roles-, como los responsables. Se trata de una prueba clave para este tipo de investigaciones.Sin embargo, las defensas argumentan que esos relatos fueron inducidos e insisten que no está especificado cuándo y dónde ocurrieron los hechos, advirtiendo que podrían haberse sucedido cuando las menores no estaban al resguardo de Ovando, que estuvo dos años detenida. Sobre esta cuestión se centra el proceso.En la víspera también declaró la ex pareja de Lucas Sebastián Ferreira (23), aunque las personas consultadas coincidieron que no aportó nada de relevancia sobre los hechos que se investiga, básicamente porque no tenía conocimiento. “Solamente sirvió para determinar que gran parte que se dice que Ferreira pudo haber cometido los hechos él ni siquiera estaba en la provincia”, dijo Torres Muruat.El tribunal está compuesto por los jueces Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan. Hoy el debate sigue y se prevé que asistan los testigos restantes, en su mayoría peritos y profesionales que intervinieron en la investigación. Mañana, si todo marcha como está previsto, sería la jornada de alegatos.