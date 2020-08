Declaró el ex jefe de Toxicomanía y deslindó responsabilidades - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Testigo clave El testimonio de un sujeto que fue detenido el pasado 6 de agosto permitiría corroborar que la droga desaparecida de la dependencia policial ya fue introducida al circuito comercial ilegal de la ciudad de Oberá. Ese día personal del Comando Radioeléctrico Centro acudió a un requerimiento por violencia doméstica. En el lugar, el personal policial notó que el sujeto en cuestión se hallaba muy alterado, como afectado por el consumo de algún tipo de sustancia. Incluso, sus propios familiares reconocieron que es adicto a las drogas, aunque mencionaron que al momento evidenciaba un comportamiento más violento de lo habitual, lo que relacionaron con la posibilidad de alguna mezcla de sustancias. En consecuencia fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde más tarde, y ya calmado, precisó que habría consumido un dosis de cocaína de máxima pureza, nada comparado con lo que adquiría habitualmente. En pesquisas posteriores surgió el nombre del presunto vendedor de la droga, quien sería familiar directo de un integrante de Toxicomanía.

“No es tan difícil saber quién pudo haber ingresado para realizar la sustracción”, mencionó el abogado oficial del subcomisario Carlos Ariel L., jefe en disponibilidad de la División Toxicomanía de la Unidad Regional II, quien ayer prestó declaración ante el Juzgado Federal de Oberá en el marco del escándalo por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito policial de esta ciudad.En el marco del sumario administrativo interno, el citado oficial y dos subalternos, un sargento y una cabo, fueron puestos en disponibilidad por la Jefatura de la Policía de Misiones.En paralelo, por disposición de la Justicia Federal, la investigación del expediente penal está a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y, si bien hasta el momento no hay imputados, fuentes del caso anticiparon que en las próximas horas podrían registrarse importantes novedades.En tal sentido se aguardaba con expectativa la declaración del jefe en disponibilidad de Toxicomanía, única dependencia responsable del control sobre el depósito de decomisos de estupefacientes.Por ello, desde un primer momento las pesquisas se enfocaron en el personal de la dependencia, un total de ocho efectivos, de los cuales seis son masculinos (las dos agentes prácticamente fueron desvinculadas).Con relación a la declaración del subcomisario, su defensor subrayó que aportó pruebas que permitirían deslindar las responsabilidades del caso.Para hoy, en tanto, se aguarda con expectativa el testimonio del sargento que también se halla en disponibilidad.Según el defensor de Carlos L., el funcionario contó su versión de los hechos y aportó la prueba pertinente, ya que “tiene el mayor interés en que se sepa qué es lo que sucedió y quiénes son los responsables”.“La prueba es muy importante y relevante, y creo que se podrá saber la verdad. No es tan difícil saber quién pudo haber ingresado para realizar la sustracción”, dijo.Y agregó: “El personal está restringido y no todos pueden ingresar. Hay elementos para poder saberlo”.Precisamente, tal como informó desde un principio la propia fuerza, sólo el jefe y el segundo a cargo de Toxicomanía eran responsables de las llaves del depósito de secuestros que se halla en dependencias de la Seccional Tercera.Por otra parte, si bien indicó que la investigación es incipiente, el defensor del subcomisario remarcó que su cliente “se puso a disposición de la Justicia porque como jefe se siente la persona más perjudicada, por lo que tiene el mayor interés en que se descubra la verdad”.En consecuencia, el oficial concurrió a la sede judicial munido de varias anotaciones y constancias que permitirían avalar sus dichos.“Tiene interés en explicar cómo hace su trabajo y por ello tiene un registro de su actividad. No sólo estuvo cargo de Toxicomanía, sino también a cargo de otras brigadas y lo que hizo muy bien fue anotar todos sus movimientos. Tiene bien documentado lo que hizo en los últimos tiempos”, ponderó.Fuentes judiciales recordaron que el mismo oficial está imputado por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado en abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que aún aguarda el juicio oral.Según el sumario interno, el faltante de un kilo de cocaína fue alertado el 7 de agosto por el propio personal de Toxicomanía, ante lo cual se dio parte a la Jefatura y se activó la investigación interna.En tanto, la causa penal está a cargo del juez federal Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga.Un dato clave indica que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína contaban con llaves, lo que no hace más que complicar la situación del personal.El faltante era parte de un lote decomisado el 28 de septiembre de 2019 en un procedimiento en Campo Viera. En aquella ocasión, un hombre de 50 años fue detenido con varios panes de cocaína de máxima pureza, secuestro que arrojó un peso total de 4,213 kilogramos divididos en cuatro paquetes, de los cuales desapareció uno.En tanto, se estima que la cantidad desaparecida se cotiza en alrededor de 1.500.000 de pesos.Vale recordar que al momento del decomiso del año pasado las autoridades de la Jefatura de la Policía precisaron que se trataba de “cocaína de máxima pureza”, lo que condice con el testimonio del consumidor que posteriormente aportó datos a la investigación.Según voceros del caso, el último viernes un subalterno se presentó ante la Fiscalía de Instrucción Dos para denunciar al apartado jefe de Toxicomanía, quien estando en disponibilidad se habría presentado en la base con intención fotografiar expedientes y reunirse con el personal.De todas formas, tal como indicó el denunciante, los subalternos se negaron a las requisitorias del subcomisario Carlos Ariel L. y alertaron de dicha irregularidad a los superiores.Posteriormente, para salvar las responsabilidades del personal, el citado suboficial se presentó ante la Fiscalía en turno para radicar una denuncia por presunto entorpecimiento de la investigación.Dicha denuncia se suma a una previa por amenazas contra efectivos de la misma división radicada por un testigo clave, una grave acusación que no hace más que sumar suspicacias y enfocar la lupa en aquellos que tenían la misión de custodiar la droga.El testigo habría aportado un dato concreto que permitiría relacionar a uno o más efectivos de Toxicomanía con una tercera persona ligada a la venta de estupefacientes. “El hecho es gravísimo y si hasta el momento no hay detenidos es porque aún se están produciendo las pruebas. No es que la investigación vaya lenta, sino que se trata de avanzar sobre pistas firmas para arribar al fondo de la cuestión”, remarcó una fuente confiable.