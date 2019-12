Declaran la Emergencia Económica y Financiera en San Vicente

Lunes 23 de diciembre de 2019

El Concejo Deliberante de San Vicente sesionó de manera extraordinaria para debatir la declaración de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la comuna, tras un pedido presentado por el flamante intendente, Fabián Rodríguez.Tras el estudio de la iniciativa, los ediles resolvieron acompañar el pedido de emergencia en el área económica y financiera.En tanto, la solicitud administrativa fue descartada, ya que el área cuenta con herramientas legales que la amparan, según aclara la Carta Orgánica del municipio.La ordenanza, de reciente sanción, “establece la declaración del estado de Emergencia Económica y Financiera en la totalidad de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la Municipalidad”.Y, al mismo tiempo, faculta a reestructurar, orgánica, funcional y administrativamente todas las áreas de sus dependencias a partir de la sanción de la ordenanza.En este sentido el concejal por el Pays Roberto “Punchi” Rockenbach destacó que el Ejecutivo local envió un proyecto que fue modificado en el concepto de Emergencia Administrativa, porque “consideramos que el intendente ya cuenta con las herramientas que necesita para poder avanzar en los cambios que necesita hacer”.En tanto, respecto de la situación financiera que atraviesa San Vicente, explicó: “Analizamos la situación del estado en el que dejó el municipio el ex intendente Waldemar Dos Santos, sin dinero y con deudas”.Al mismo tiempo, señaló: “Es imposible afrontar los gastos, y somos conscientes de la situación complicadísima que debe afrontar Rodríguez”.Agregó que el patrimonio municipal está comprometido, “entre vehículos y maquinarias detectamos problemas de papeles y adulteraciones. El estado del parque vial es muy preocupante”, cuestionó.Al respecto, el intendente Rodríguez manifestó que la comuna afronta deudas que ascienden a los 20 millones de pesos.“Existe una precariedad total en todas las áreas por donde se las mire. En obras públicas las maquinarias están destruidas, sin mantenimiento, sin gomas y sin combustible. No tenemos posibilidad de otorgar ninguna ayuda social. Cerramos el Centro Integral Comunitario (CIC) hasta fin de año, porque está todo destruido, donde tocamos vemos desastres. Y lo más preocupante es poder pagar los aguinaldos, porque no tenemos ni un peso en la caja”, expresó el alcalde.