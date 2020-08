Declara hoy en Cámara Gesell niño que alertó sobre abuso - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

Medio centenar de vecinos se congregaron ayer en la plaza del barrio Juan Pablo II de Leandro N. Alem para manifestar su preocupación ante una denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer en la cual una madre manifestó que su hijo había sido violado por dos hombres cuando volvía a su casa. Incluso la denunciante señaló que su hijo denunció a uno de los agresores.Sin embargo, partes médicos no hallaron ninguna lesión compatible con la presentación, por lo que los investigadores prefieren manejarse con cautela. El Territorio pudo averiguar que el Juzgado de Instrucción Cinco estableció que el niño declare en cámara Gesell en la jornada de hoy.Según reconstruyó este medio, el hecho denunciado habría ocurrido el pasado 8 de agosto. La denunciante fue el 12 al Samic local con el niño, quien fue atendido por un profesional que diagnosticó hemorroides y le recetó una crema.Ante las autoridades policiales la mujer dijo que no pudo comprar el medicamento debido a que no contaba con el dinero.El galeno también derivó al menor con una médica cirujana especialista que lo atendió el 14. La colega coincidió en el diagnóstico y le solicitó a la mamá que continúe con el tratamiento, pero que concurriera nuevamente para ser revisado y evaluado el miércoles 19 “a los fines de ver si el tratamiento estaba funcionando y eventualmente analizar la posibilidad de una cirugía”, según las declaraciones policiales de los médicos a las que tuvo acceso este medio.Sin embargo, el día 20 a la noche la madre decidió radicar la correspondiente denuncia, señalando que tras la advertencia de los vecinos confrontó a su hijo y este “me dijo lo que había pasado”.