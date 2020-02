Decidirán sobre colocación de una antena

Sábado 15 de febrero de 2020

Luego de meses de conflicto por una antena de telefonía móvil que está anunciada para ser instalada en un espacio verde del barrio Koch de Eldorado, vecinos de la zona podrán exponer su postura en una urna de votación que se instalará mañana para que aprueben o no la idea.

Desde la Comisión Vecinal del lugar informaron que desde el lunes último estuvo disponible el padrón electoral para que los vecinos corroboren si están habilitados o no para participar de la consulta por "sí" o por "no" que se hará este domingo y en la que definirá si se coloca o no la antena de telefonía móvil en la zona.

La votación propiamente dicha se realizará mañana en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de 8 a 15 y solo podrán sufragar quienes figuren en el padrón.

Semanas atrás hubo un debate donde expusieron voces a favor y en contra de la posible colocación, pero al no llegarse a un acuerdo se decidió acudir a las urnas.