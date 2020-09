De zona franca a área aduanera especial para toda la provincia - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 18:20hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Diferencias





Sin embargo, el mayor inconveniente que sigue teniendo es que se remite a un solo sector, mientras que lo que pide Misiones hoy - zona, territorio o área aduanera especial- abarca a todos los misioneros por igual, haciendo desaparecer también posibles asimetrías internas.







Las lojas como competencia directa







Las lojas francas comienzan a tomar forma en las fronteras brasileñas que limitan con Argentina. Son negocios libres de impuestos y se presentan como una alternativa para fomentar el mercado interno y turístico, lo que genera también preocupación entre los comerciantes argentinos. Están respaldados por la ley 12.723, de 2012, que permite tiendas gratuitas en ciudades en las fronteras, donde tanto la población local como turistas pueden consumir hasta 300 dólares al mes, libres de impuestos. Y se estima que solo en Foz de Iguazú habrá seis lojas instaladas antes de fin de año.A estas se suman las proyectadas para otras comunas aledañas, como Porto Xavier y Porto Mauá. En total son 33 ciudades gemelas autorizadas por la ley a tener este tipo de comercios o tiendas francas.





La deuda pendiente del artículo 10 de la Ley Pyme





Uno de los requerimientos más repetidos en los últimos años por los empresarios misioneros fue la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme (27.264). Es que dicha normativa fue aprobada por el Senado de la Nación en 2016, y posteriormente reglamentada, pero no así el artículo 10.



Dicho apartado estipula: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para implementar programas tendientes a compensar a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.



Luego, en esa misma línea, el artículo 11 establece que “los beneficios impositivos a las micro, pequeñas y medianas empresas que otorga la presente ley tendrán un diferencial de como mínimo 5 por ciento y como máximo 15 por ciento cuando éstas se desarrollen en actividades identificadas como pertenecientes a una economía regional. Se instruye al Ministerio de Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a establecer el alcance de los sectores y de los beneficios aquí referidos”.



De esta manera, y con su reglamentación, la provincia de Misiones podría obtener beneficios impositivos que la vuelvan más competitiva ante los países vecinos.





Desde hace mucho tiempo, Misiones insiste en el reclamo de medidas impositivas para hacer frente a las asimetrías. La necesidad de volver más competitivos a los comercios e industrias locales potenció el afán de conseguir algún beneficio para la provincia que comparte mayor cantidad de frontera con otros países (alrededor de un 90 por ciento).En ese sentido, muchas fueron las propuestas que se analizaron. Desde la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, aún en espera hasta la aplicación de rebajas en insumos clave, como el combustible.Este pedido se hizo aún más fuerte en los últimos años, tras la enorme fuga de dinero que se pudo visualizar por parte de compradores argentinos que cruzaban a comprar a Paraguay (generando incluso largas colas en el puente San Roque González de Santa Cruz), como también con la instalación de las llamadas lojas francas en las localidades fronterizas del lado brasileño, dejando sin mucho margen de maniobra a los comercios argentinos.Es por ello, que el gobierno provincial decidió finalmente -junto a los empresarios- realizar un reclamo puntual, denominado por la Legislatura provincial como “zona aduanera especial”. Se trata de la aplicación del régimen de territorio aduanero especial a toda la provincia. Por ese motivo, es importante diferenciar la zona o área aduanera especial de la zona franca, pedido que también surgió en su momento para aplicar al Parque Industrial Posadas, pero que luego fue descartado al buscar un beneficio que tenga llegada a todos los municipios.De acuerdo a lo que los especialistas indican, zona franca y zona o área aduanera son cosas distintas. La diferencia más grande es que la primera acota los beneficios a cierto sector, mientras que la segunda es un régimen que abarca todo un territorio. Sin embargo, esa no es la única diferenciación entre ambos términos. En el área aduanera se puede residir, mientras que en la zona franca no, puesto que se trata de una zona especialmente comercial y/o industrial.Para graficar, se puede mencionar que el único territorio aduanero especial que funciona actualmente está en Tierra del Fuego, a través de la ley 19.640. En tanto, hay al menos unas 16 zonas francas en todo el país, de acuerdo a los datos de la Afip: Buenos Aires (hay dos), San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz (hay dos) y en Misiones (en Iguazú).De acuerdo al proyecto que lleva adelante Misiones, “el territorio o zona aduanera especial consiste en utilizar una herramienta legal (aduanera) que propicia la generación de condiciones económicas competitivas para la producción y exportación de bienes y servicios, la generación de empleo a partir de la apertura de nuevas industrias, la importación de bienes de capital e insumos necesarios para la producción e industrialización de las materias primas misioneras, en un claro fomento productivo e industrial”.Al crearse dicho ámbito, se activa un mecanismo de exenciones arancelarias para las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la jurisdicción de Misiones, las cuales constituirán una defensa contra las asimetrías de frontera.Asimismo, se detalla que, respecto a los impuestos nacionales exentos en la zona aduanera, se toma para el análisis la comparación de la única legislación existente de Territorio o Área Aduanera Especial en Argentina: la ley 19.640. En dicho esquema los principales impuestos vigentes y alcanzados por la ley son: impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado (IVA), transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas e internos (artículo 19 de la ley 19.640).En tanto, para su puesta en marcha, primero debe aprobarse una ley y luego, se crea una Comisión para el Territorio Aduanera Especial. Por ello, el Poder Ejecutivo Nacional tiene dirección y fiscalización mayoritaria del funcionamiento, gravámenes, reducciones, radicaciones en el TAE, y el 50% de los miembros de la Comisión para el Área Aduanera Especial son empleados de distintas Reparticiones del Estado nacional, con lo cual, las opiniones emitidas por el organismo, tienen la visión de la Nación.Por su parte, en Argentina, las zonas francas que tienen similitudes a las lojas del lado brasileño se encuentran establecidas en el artículo 590 del código aduanero y en la Ley 24.331. El código aduanero las define como “espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y, tanto su importación como su extracción exportación, no están gravadas con tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico”.Según la reglamentación de la Afip, las industrias radicadas en estas áreas estarán exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos: telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y desagüe.