De qué se alimenta la anaconda amarilla encontrada en Entre Ríos

Sábado 11 de enero de 2020 | 11:30hs.

La aparición de una anaconda amarilla o curiyú en el río Paraná en la provincia de Entre Ríos sigue causando conmoción entre las personas que se sorprenden por su gran tamaño.





La anaconda amarilla o curiyú (Eunectes notaeus) es una especie de anaconda, de la familia Boidae, nativa del centro de Sudamérica. En idioma guaraní es llamada mbói kurijú, según detalla el sitio Wikipedia.





Se la puede encontrar en países como Bolivia, Paraguay, oeste de Brasil, nordeste de Argentina, y ocasionalmente llega a Bella Unión, en el departamento de Artigas y se han avistado ejemplares en el departamento de Salto (noroeste del Uruguay).





Si bien su tamaño causa sorpresa, es más pequeña que la más conocida anaconda verde (Eunectes murinus); habitualmente alcanza longitudes de entre 2,5 y 4 metros y un peso que puede superar los 40 kilogramos, siendo las hembras de mayor tamaño que los machos.





Su color de base es amarillo pardo con pintas y rosetas negras y vive mayormente en hábitats acuáticos, incluyendo charcas, margas, bancos en ríos y arroyos lentos y su dieta incluye venados, pecaríes, grandes roedores, aves, reptiles y también animales acuáticos como peces.





Al observarse esta especie en la provincia de Entre Ríos, los distintos especialistas aclararon que se trata de una especie inofensiva y pidieron cuidarla porque está en estado de vulnerabilidad. Es una boa constrictora que en ese tamaño no representa peligro alguno. Si se la hostiga puede morder pero no tiene veneno y no es peligrosa para los seres humanos