De mecánico a humorista viral: “Hay que tomar la vida con humor”, afirmó el autor de Pachi! - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 18:00hs.





“La verdad soy siempre de mandar los mensaje así a mis amigos, a los más allegado, empezar el día con buena onda, jodiendo y de un día para otro mi hermano me muestra el mensaje que le llegó en un grupo y me preguntó si no era yo. Son mensajes que mande antes de la pandemia y para levantar el ánimo”, explicó Ledesma quien es mecánico de profesión y tiene como hobby correr en karting de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y en el Show de Picadas que se hace en el Autódromo de Posadas.













“Siempre salgo a hacer compras para mi hermano porque trabajo con él y pongo música y ya me da sed”, contó entre risas.





“Soy muy alegre, me gusta ver bien a la gente que comparte conmigo, que se halle, pasar bien y soy romántico”, resaltó el mecánico que se hizo famoso en los celulares de los misioneros por sus audios.





Hoy sus audios trascendieron las fronteras de Misiones y ya son furor en la red social Tick Tock. Además, ‘Ola dibujos’ ilustró sus audio con dibujos y se hizo viral en Instagram.





“Mi señora tiene más sed que yo”, contó entre risa y agregó “se llama Ivana y me aguanta todo, gracias a ella los audios ya llegaron a España”.













“Con la gente de Ola dibujos hablamos casi siempre, quieren seguir haciendo algo, después me contaron que hay en tick tock y en Buenos Aires lo están actuando, pero yo lo hice para mis amigos y para divertirme y si sirve para que otros se diviertan, mejor”, afirmó.





Sobre sus preferencias musicales, el joven comentó “una cosa de loco cuando suena Los Palmeras, me da ganas de descontrolar”, volvió a afirmar entre risas.





“Todo me conocen por Pachi, porque yo a mis amigos le digo Pachi, que para mí es como decir amigo”, contó sobre el famoso sobrenombre.





La pandemia no impidió que Ledesma pierda el humor: “A todos nos afectó la pandemia, nosotros estuvimos cerrados, sin poder trabajar, pero por suerte se hicieron bien las cosas acá en Misiones, la gente tomó conciencia y pudimos volver a trabajar. Yo siempre tomé la vida con humor para no bajonearme y buscar salir adelante, creo que a todos nos afectó a todo y nunca hay que perder el humor y la alegría que es la base de la vida”, reflexionó el mecánico.

















“A todos nos costó y nos sigue costando juntar la plata, pero creo que hay que ver el lado positivo a todo, levantarse con ánimo de salir adelante. Esta pandemia nos afectó a todos pero hay que seguir adelante y si es con buena onda mejor”, finalizó.









Quien no recibió el audio en su celular donde se escuchaba la voz de Pachi y decía: "No Pachi mala palabra!!, boca sucia le decí al dj"… ¿Quién está detrás de los audios virales? Lo encontramos, se llama Fernando Ledesma (29 años), es mecánico posadeño y en charla con RadioActiva 100.7 contó como nacieron los audios virales del que habla todo Misiones.Fernando Ledesma adelantó que “hay más audio y Pascual me tiene amenazado con hacerlos viral”, dijo entre risas y resaltó: “hace unos días me mandó una captura de pantalla y hay como 70 audio, porque yo casi todos los días le mando uno para arrancar el día con buena onda”.