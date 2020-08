De las canchas de fútbol 5 a la producción hidropónica - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Marcos Ernesto Bratz (30) hasta el inicio de la cuarentena se dedicaba a sus canchas de fútbol 5, ubicadas en el barrio El Palmar de Montecarlo. Además, desde octubre pasado comenzó a experimentar el cultivo de verduras, en principio para consumo particular.Con la suspensión de actividades, el joven montecarlense tuvo que reinventarse y buscar una alternativa, ya que su único ingreso económico era el alquiler de las canchas.“Venía probando como hacer huertas, a prueba y error, hasta que empecé a ver en internet, a investigar y me incliné por probar la hidroponía, primero no conseguía los materiales y tenía que fabricarlos, pero seguí investigando y encontré un proveedor que tiene los caños para eso”, remarcó Bratz.Y contó: “Cuando empezó la cuarentena, ya veía que esto iba a ser para largo y decidí hacer algo para generar otro ingreso. Exactamente cuatro meses tuve parada la cancha hasta que se habilitó de nuevo”.Es así que invirtió los pagos IFE que recibió del Estado nacional, tomó un préstamos a tasa cero y lo invirtió en la compra de insumos.Él mismo construyó el invernadero, las mesas y ajustó los detalles para comenzar. Actualmente produce unas 600 plantas, entre lechuga y rúcula, y pretende seguir invirtiendo, diversificando con cebolla verdeo, acelga y otras verduras de hoja.El invernadero está ubicado en el mismo predio de la cancha. Bratz se dedica al cuidado durante el día y los alquileres de la cancha volvieron a ser por las noches, con horarios predeterminados por el municipio.“Primero me lancé a producir lechuga, pero me di cuenta que la gente consume mucha rúcula, así que hago mitad y mitad, les vendo a algunos restaurantes, también por redes sociales, la gente viene a buscar o los llevo por delivery. Estoy muy contento por los resultados y mi idea es poder producir a más escala y diversificar, no sé si en Montecarlo hay otro emprendimiento con hidroponía”, dijo.Marcos explicó que se capacitó mediante videos de YouTube, fue probando, experimentando y a medida que produce, prueba el funcionamiento de otras verduras.La provincia de Misiones se encuentra apostando fuertemente al acompañamiento a emprendedores.En este sentido, se desarrollan constantemente charlas y capacitaciones -ahora de manera virtual- para brindar las herramientas necesarias para el crecimiento de los emprendimientos y la salida al mercado de los productos locales.Una de esas propuestas es la que trae Silicon Misiones, con el ciclo de charlas junto a Telefónica Movistar.Se trata del webinar (seminario web) ‘El camino del emprendedor’, que tendrá lugar este viernes 4 de septiembre a las 18, vía streaming.La primera charla del ciclo estará a cargo de Paula Monteleone, coordinadora en Argentina del programa Telefónica Open Future.De acuerdo a lo que detallaron, el objetivo es compartir un espacio de reflexión que contará con un espacio dedicado a las consultas de los participantes.De la misma manera, la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi) puso en marcha un nuevo programa denominado Clínica de Reconversión, que tuvo su inicio días atrás junto a la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe).“La propuesta es co-crear ideas, abonar la creatividad y dar pie a la reinvención para reacomodarse a las particularidades del mercado”, indica en sus argumentos la nueva propuesta de la agencia, que apunta a los sectores más afectados por la crisis sanitaria.Los interesados en participar se pueden inscribir en el correo info@agenciamisiones.org.ar o al Whatsapp 376-4112101.