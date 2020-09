De la cabeza: el tremendo tatuaje de un ex arquero de Boca y Vélez - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Sebastián Sosa, con la garra charrúa en la sangre, demostró que no le tiene miedo a las agujas y reveló en sus redes sociales su increíble nuevo tattoo.Al igual que muchos futbolistas, como Zlatan Ibrahimovic y Sebastián Driussi, el uruguayo eligió la cara de un león. Sin embargo, en este caso hay una pequeña diferencia: en vez de hacérselo en la espalda o en el brazo ¡decidió tatuarse la cabeza! Tremendo.El actual arquero del Mazatlán de México explicó los motivos de esta particular decisión. “Una obra de arte. El León es mi signo y no es simplemente una imagen... Es sinónimo de coraje, fuerza y valor. Rey de reyes en la antigüedad; ningún otro animal es considerado tan supremo en la naturaleza. Rey de la Selva”, escribió.En 2015, Seba Sosa había contado que tuvo problemas con el pelo por los nervios que padeció cuando Vélez decidió que no iba a tenerlo más en cuenta (cumplió su contrato y se fue a Peñarol). Ante esta complicada situación, se le cayeron las cejas y se las tatuó.El arquero de 34 años, quien previo al paso por el Fortín jugó en Boca, perdió el puesto en el Mazatlán porque tuvo coronavirus y se recuperó cuando el torneo mexicano había comenzado.