De la alta costura a una línea de ropa para niños y niñas - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Proyecto familiar Las prendas se pueden ver en su Instagram, Dulce Amelie Pekes, y en la tienda online dulceameliepekes.mitiendanube.com.

Los jardineros, chalecos, pantalones y remeras son de algodón y buscan la comodidad.

Además tienen bordados exclusivos.

¿Ahora qué vamos a hacer? Esa fue la pregunta que resonó en la cabeza de Florencia Bentos (30) cuando la llegada de la pandemia puso en jaque a su emprendimiento. La vida de la joven estaba rodeada de telas delicadas, bordados y mujeres que buscaban el vestido perfecto para su día especial.Pero la alta costura quedó prendida de un hilo al no haber recepciones, fiestas de quince ni casamientos. Entonces sus manos y la máquina de coser se conjugaron para darle vida a una nueva línea de ropa que tiene a los niños y las niñas -de seis meses a tres años- como protagonistas. Así nació Dulce Amelie Pekes.“Me iba muy bien porque tenía mucha clientela y cada vez aumentaba más. Estaba a full porque me encanta y cuando llega la pandemia creo que todos quedamos en la incertidumbre y la desesperación, y si tenés hijos ni te cuento”, contó en diálogo con El Territorio, en su taller del barrio Villa Sarita de Posadas.Haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue de gran ayuda para su familia, ya que ese dinero lo destinó, entre algunos gastos del hogar, a la compra de telas y botones para iniciar la confección de las prendas.Jerónimo Delpiano, su compañero de vida, se encargó de verter sus conocimientos de marketing digital para promocionar la nueva marca, su amiga Viviana Oudin se ocupa de los bordados de las prendas y Gabriela Figueredo la ayuda a coser cuando la demanda es mucha. El trabajo en equipo es la clave para el funcionamiento armonioso de Dulce Amelie Pekes.“El placer que siento haciendo esto es indescriptible, siento una vibración dentro, me muero cuando veo a los niños con la ropita puesta. Tengo todos los días mensajes de la gente, hasta hay personas que quieren hacerme compra mayorista. Es una locura”, contó con alegría.En esa misma línea agregó que “hace unos meses estaba desesperada no sabiendo qué hacer y ahora tengo una demanda terrible. El plan es lanzar a mayorista lo que es la colección primavera-verano”.Mucho del trabajo de Florencia con Dulce Amelie Pekes está inspirado y basado en su experiencia de mamá de Amelie (10) y Fabrizio (1), es por ello que los jardineros, pantalones, chalecos y remeritas tienen como premisa la comodidad y el confort de los niños y niñas. Están elaborados en algodón y las etiquetas de las prendas que tienen contacto con la piel están impresas para evitar irritaciones.Sus creaciones se pueden encontrar en Instagram y en la tienda virtual dulceameliepekes.mitiendanube.com. Muy pronto se verá lo nuevo de primavera/verano.“Estoy muy apoyada por mi familia, por la familia de Jero. Me siento una mujer afortunada porque estoy rodeada de gente que me quiere bien, esta situación te ayuda a reflexionar y a valorar. Gracias a ellos esto se concretó, hubo mucha gente que nos hizo un pequeño préstamo y por supuesto, la ayuda del IFE fue importante”, agradeció.El taller de Villa Sarita ahora está rodeado de pequeñas prendas que ocupan el lugar donde antes había vestidos. Sólo uno quedó rezagado en un maniquí como vestigio de un pasado que fue bondadoso pero como muestra también de que el futuro puede ser mucho mejor pese a las adversidades.