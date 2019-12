De la aldea, al mundo

Sábado 28 de diciembre de 2019

“Somos el puente entre la biodiversidad y vos”, dice Saúl Lencina, al sentirse afortunado de poder dar a conocer y saborear un poco lo que la provincia nos da. Sin embargo su metodología no es sostenible en el tiempo si no hay un público interesado, un productor, un comprador, etcétera.En constante contacto con chef foráneos y colegas de Acelga (Asociación de cocineros y empresarios ligados a la gastronomía) que llevan adelante la feria Masticar, como Narda Lepes o Germán Martitegui, Saúl y su pareja Ángeles reciben regulares consultas sobre la materia prima local. Recientemente Tato Giovanonni (creador del gin Príncipe de los Apóstoles) decidió sumar jaboticaba a los tragos de su famosísimo bar Florería Atlántico, por ejemplo.“Muchos se interesan, nos piden cajones de tal cosa, pero no hay quien produzca, yo puedo recolectar muy poco. Entonces, le digo: ‘Me vas a tener que ayudar a difundir esto para lograr que el productor lo haga y te lo venda directamente él’. Va en conjunto. Además, si viene un turista debería poder comerlo también acá y no que diga: ‘en Buenos Aires se hace cocina nativa misionera y acá no’” refleja el chef.De la misma manera, las ferias francas podrían acercar esta rica biodiversidad y completar el círculo que siempre plantean desde Hoy Cocino Yo. “Si se consume, se vende y cierra por todos lados”, estiman.En su local, Saúl y Ángeles empezaron haciendo cocina guaraní contemporánea, como una interpretación de lo mbya en 2015. Ahora, como un sueño cumplido, llegaron a la aldea, palparon de primera mano los sabores más arraigados a esta ‘tierra sin mal’. Junto a Juanita González, mburuvichá de Yvitú Porá, dieron su menú de pasos Crisol de culturas capítulo 13 Cocina Nativa en la propia comunidad, cerca de Aristóbulo del Valle, en noviembre.“Para nosotros siempre fue como el cielo ir a una comunidad. Llegar a la cocina guaraní posta”, delata Saúl mientras recuerda que también buscaron hablar con referentes de algunas colectividades inmigrantes y buscar la real y amplia raíz de sus platos típicos.Luego de la experiencia en Aristóbulo, la pareja se dirigió a 13 Fronteras de Dave Soady en el barrio porteño de San Telmo. Allí, el chef oriundo de Washington cedió su cocina a los misioneros para reflejar lo más selvático de la Argentina y que el mbytá de Juanita llegue a paladares aún más lejanos.Valor agregado, potenciar lo propio y ser coherente con el medioambiente, el ideal que el mundo plantea como lejano y los Lencina como un simple cambio de pensamiento.