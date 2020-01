De giácomi no pasó el corte en México y quedó eliminado

Sábado 18 de enero de 2020

Si bien en la previa sus ilusiones eran grandes, el paso de Juan Ignacio De Giácomi por el Latin American Amateur Championship que se está desarrollando en México no fue el esperado.

Es que el golfista posadeño no pudo demostrar lo mejor de su repertorio y no pasó el corte clasificatorio del certamen para aficionados que entrega al ganador la clasificación de manera directa al Masters de Augusta, el torneo de mayor prestigio en el mundo, además de recibir la exención en otros grandes eventos como el The Open.

Luego de una primera ronda en la que utilizó 86 golpes que lo depositaron en el puesto 95° del clasificador, pasar el corte clasificatorio del torneo era casi una odisea para el misionero, que ayer pudo mejorar un poco lo hecho en el debut, pero no le alcanzó para meterse en los dos últimos días de competencia.

De Giácomi acumuló 163 impactos (+21) y quedó en el puesto 83°, bastante lejos de los que consiguieron pasar el corte.

El líder del torneo que terminará mañana en México es el colombiano José Vega, quien totalizó 139 golpes al cabo de las dos primeras rondas (-3). Entre los representantes argentinos, los que se ubicaron cerca del colombiano Vega son Abel Gallegos y Horacio Carbonetti, quienes continúan con vida en el torneo.