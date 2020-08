De cara a la pospandemia, insisten en repensar los modelos de producción

Martes 18 de agosto de 2020

"El compromiso con el ambiente, la sostenibilidad y la sustentabilidad tienen que ser del ciudadano"Sergio Elguezábal Periodista especializado en temáticas ambientales

La pandemia del Covid-19 dejará múltiples desafíos y cambios para encarar en el futuro inmediato. Las aristas de abordaje son muchas, pero algunas de ellas tienen que ver con una mayor preocupación por el medioambiente, el espacio compartido, y apuntar hacia una mayor producción local.A través de un conversatorio virtual titulado Comunicación, ambiente y sustentabilidad, el periodista Sergio Elguezábal, especializado en temáticas de ambiente y sustentabilidad, brindó su apreciación sobre los desafíos que deberá encarar la sociedad argentina una vez que concluya o disminuya el riesgo del coronavirus, la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.“Tenemos que rediseñar el presente. La pandemia nos hizo ver muchas cosas, que en las ciudades no podemos vivir amontonados, para hacer las compras, para ir a un banco”, sostuvo Elguezábal.En este sentido, consideró necesario “pensar inéditamente”, de rediseñar las ciudades y su concepción, incorporando la sostenibilidad como concepto, para mutar hacia comunidades sostenibles en los que la producción sea netamente local o regional.El comunicador, que brindó una charla en conjunto con Juan Emilio Bragado, quien es ingeniero forestal, dijo que “una de las cosas que tenemos que pensar a partir de la pandemia es que tenemos que hacer las cosas con más fortaleza, ser más proactivos”.Agregó que a raíz del confinamiento obligatorio, que empezó el 20 de marzo en el país, “nos hizo reconocer a los vecinos, de saber que tenemos que ser solidarios, que hay gente que necesita una mano”.A partir de esto, consideró que el país transita una oportunidad excepcional. “Algo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades en producción, de reconsiderar el consumo, de cómo vamos a producir. Tenemos que preguntarnos si vamos a seguir produciendo alimentos con veneno, como se viene haciendo hasta el momento con los agrotóxicos, o poner la vida a otros modos de producción, a escalas y que piensen en el bienestar de las personas”, sostuvo Elguezábal.En un tramo del conversatorio, hizo referencia a su trayectoria en el periodismo, gracias a la cual pudo recorrer otros países y cultura del mundo. A partir de allí, observó los diferentes modelos de consumo.“Muchas de las cosas que hacíamos eran poco sostenibles. Había un consumo desaforado, y ahora lo hay, también el desperdicio de las sociedades del primer mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un consumo desbocado de agua, zapatillas, comidas. Es un mundo que no es replicable. En este sentido, hay que imitar el desarrollo natural, que es el que circunda a las ciudades”, reflexionó.Más adelante, apuntó: “Todo esto que está ocurriendo en el mundo, que paró por unos minutos, es una oportunidad para encarar un rediseño de todo, pero profundo. Hasta el momento hacíamos todo a los tumbos, muy rápido. Con los tratados internacionales se firmó que se iba a dejar de emitir gas para dejar de producir dióxido de carbono. Tenemos diez años para dejar de emitir, pero el país lo sigue haciendo”.Por otra parte, instó a pensar más allá de la dimensión económica. “Es cierto que necesitamos dólares, pero no siempre tenemos que superponer la parte económica. Se sabe que hay empresas que contaminan ríos, como ocurre en el Riachuelo, pero como dan trabajo a personas, todo sigue igual y se sigue contaminando. Eso no puede ser una justificación. Hay que pensar más en el ambiente donde uno interactúa”, añadió.En tanto, Bragado dijo que uno de los conceptos más abordados tiene que ver con la economía del triple impacto, que incluye al desarrollo sostenible y la educación como ejes claves.“Los viejos modelos económicos van a quedar obsoletos, porque no habrá mercados. En este sentido, habrá dos pilares claves, que son la toma de conciencia y la educación, para cambiar la conducta y hábito para manejar de mejor manera los recursos. El desarrollo sostenible nos hace ver en las generaciones futuras cómo repercutirán las acciones para mantener y cambiar el mundo, sus formas”, manifestó el ingeniero forestal.Elguezábal subrayó nuevamente el concepto de consumo y aseveró que se desperdicia un cuarto de todo lo que se produce, ya sea por el mal envasado o la mala administración de los alimentos.“Se derrochan alimentos y suelo, se generan toneladas de residuos. No hay ciudad argentina en que haya una buena separación de los elementos y no hay una conciencia. Hay evidencias de que si no se toman acciones inmediatas, las islas pueden desaparecer y los problemas ambientales van a ir evolucionando. Pasaron muchas cumbres, pactos y compromisos y no se revirtió nada”, lamentó el periodista.Por eso, planteó que será fundamental pensar en un nuevo modelo que conjugue lo económico, social y ambiental.“Hay que contextualizar la cuestión ambiental, incorporarla en el presente. La pandemia nos hizo ver muchas cosas, de que no podemos seguir viviendo amontonados. Muchos piensan abandonar las ciudades, donde se concentra en un 3 por ciento del espacio a casi todo un país. Hay que pensar saludablemente, respetar una edificación de acuerdo con el ambiente, que tenga espacios verdes, con movilidad sostenible. Hay que pensar inéditamente, de una movilidad más sostenible e ir hacia las comunidades sostenibles, en donde la energía no sea centralizada, sino que sea local, según las condiciones del lugar. En el Sur, con la energía eólica, y en el caso de Misiones, con la biomasa, que son pioneros en eso. Por eso, la producción local tiene que ser local o regional, apelando a lo que se hace y caracteriza a la región del país”, afirmó Elguezábal.Y agregó: “Hay, por ejemplo, muchos productos que son estacionales y tenemos que elegir y habituarnos a consumir los alimentos de estación. No puede ser que un alimento de estación esté todo el año. Eso es grave, porque algún agregado tiene. Entonces, a partir de esto hay que pensar en interpelar a las autoridades, a los gobernantes y también a que la ciudadanía tiene que involucrarse, de tener más participación y conciencia”.A modo de cierre, concluyó: “Por ley no podemos cambiar los hábitos, sino que tiene que ser algo cultural. Los ciudadanos tenemos que co-gestionar el medioambiente, porque no es algo de un gobierno nacional o provincial, sino de la ciudadanía, que es la que tiene que abrazar el concepto. El compromiso por el ambiente, la sostenibilidad y sustentabilidad tiene que ser ciudadano y que sea el Ejecutivo quien lo lidere y administre, apelando a lo local”.