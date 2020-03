De Arrechea: “Hay una visión de delegar la seguridad en la provincia”

Martes 3 de marzo de 2020 | 21:13hs.

El concejal de Posadas, Rodrigo De Arrechea, hizo su balance sobre el discurso de apertura del intendente Leonardo Stelatto, dando inicio al año legislativo en el Concejo Deliberante este domingo, advirtiendo que no hubo mención a la problemática de la inseguridad.“El discurso genera expectativas. Hay ganas de hacer muchas cosas en la ciudad, nos parece importante y lo destacamos. Habló de las dos Posadas, una del centro y la Costanera que está linda y muy bien; y otra, que tiene muchas falencias y problemas que resolver”, manifestó el jefe del bloque de Cambiemos en el HCD posadeño.Stelatto “reconoce que hay dos Posadas y es algo que venimos plantando desde hace rato. Es importante no negar los problemas que tenemos y encontrar soluciones”, insistió De Arrechea en una entrevista televisiva. En el mismo slogan de la campaña de Stelatto, “Hacer que Posadas está linda de nuevo”, se “está reconociendo un problema. Que Posadas no estaba linda. Están reconociendo una falencia que venimos marcando hace tiempo”, reiteró. Al tiempo que recordó que “el mismo espacio político gobierna desde hace 20 años”.No obstante, De Arrechea aclaró que esta gestión de Stelatto recién lleva 82 días y “hay que darle un handicap. Están arrancando y vamos a dar gobernanilidad. Pero nosotros tenemos que ser claros y precisos en nuestro rol de opositores y marcar las cosas que no nos parecen bien”, precisó.Asimismo, De Arrechea ponderó el anuncio de fortalecer los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) y subrayó: “Con el tema del dengue, la gente necesita que los CAPS funcionen y que funcionen bien”.Por otra parte, el edil puso de relieve el anticipo referido a la implementación de la aplicación BondisYa!, que permitirían a los usuarios conocer el tiempo de espera exacto de las líneas de colectivos urbanos. “La aplicación BondiYa!, va a ayudar a supervisar el transporte, y mejorar el control sobre las líneas y recorridos. Y le va a hacer ganar tiempo a los vecinos”, subrayó.En el final del contacto con la prensa, De Arrechea advirtió que parece haber una falencia en el programa de gestión de Stelatto y su equipo, en el área de la seguridad ciudana. “El tema de la inseguridad no está en el discurso y eso nos preocua. Esta parte no se esta tomando en cuenta o se está pensando en que la municipalidad no puede hacer nada”, alertó el edil y agregó: “Creemos que el municipio puede colaborar con la prevención”.Y en esta línea, De Arrechea reveló que “en el organigrama del municipio han sacado la secretaría de seguridad municipal. Hay una visión de delegar el tema en la provincia”, sentenció.