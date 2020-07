De 500 cirugías por cardiopatías, 45 son a misioneros

Lunes 27 de julio de 2020 | 04:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

¿Cómo se está trabajando en el hospital en contexto de pandemia?





¿Cuántos pacientes atienden de Misiones?





Misiones tiene mucha prevalencia para las cardiopatías congénitas…





Es un avance para la salud...





Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. (Unne)

Especialista en Pediatría y Cardiología Infantil, títulos otorgados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Médica del servicio de Cardiología (área de cuidados críticos -UTI- y Neonatología) Hospital Nacional de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan. Analía Martin

¿Por qué sucede?





¿En qué consisten esos métodos?





¿En qué estado llegan los pacientes que son derivados de Misiones?





¿Cuánto impacta en la mortalidad infantil esta enfermedad?





En cifras 500 Son los pacientes con cardiopatías congénitas que son operados por año el el Garrahan, el 9% son niños derivados de Misiones.

Especialistas aseguran que la provincia de Misiones tiene una alta prevalencia de cardiopatías congénitas y alrededor de 45 niños de la tierra colorada son intervenidos por año en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, de los 500 que se someten a cirugías en ese nosocomio por esa patología. No tienen una causa definida, ya que este defecto de nacimiento puede darse por cuestiones genéticas, ambientales y socioeconómicos.Tal es así que el Servicio de Cardiología del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro, de Posadas, atiende de manera ambulatoria por día hasta 40 o 50 pacientes con alguna cardiopatía.El diagnóstico precoz es fundamental para detectar la enfermedad y ser tratada cuanto antes para evitar complicaciones en los niños que puedan terminar con un desenlace fatal.En ese sentido, en Misiones es obligatorio por ley que las embarazadas sean sometidas a un estudio que se denomina ecocardiografía fetal, que permite detectarlo en el vientre materno.El Territorio dialogó con Analía Martin, subjefa del Servicio de Cardiología del Hospital Garrahan, quien contó cómo están trabajando durante la pandemia, sobre los pacientes que llegan a hasta el nosocomio derivados de la tierra colorada y cómo continúa la calidad de vida de estos pacientes en el futuro.En el 2009 se dio lo de la gripe A, que fue como un preliminar de todo esto, y en aquel momento se suspendieron un poco las cirugías, usábamos alcohol en gel, pero no se suspendía tanto como ahora y por tiempo tan prolongado.El hospital ahora está cerrado, hay personal de seguridad y al paciente cuando llega se le hace un triage, es decir, se le hace un interrogatorio al paciente y a la mamá, sólo entra un adulto y un niño. De acuerdo a los síntomas que tenga, va a la guardia o a la zona del hisopado, de ahí pasa a otro puesto donde los vuelven a interrogar otro médico especialista; si da positivo en lugar de ir a la sala donde debería atenderse, va una terapia o sala común Covid-19.Cuando el paciente viene derivado del interior, lo que se trata es que se haga el hisopado en su provincia y vengan con el resultado. Nosotros tratamos de hisoparlos a todos, es un costo enorme, pero no se puede dejar a nadie afuera, así que a todo paciente que viene del interior lo tratamos como positivo hasta que estén los resultados. Las urgencias se operan con o sin hisopado.Del 1 de enero hasta el 15 de marzo recibimos a diez pacientes con cardiopatías congénitas. Es casi el 10% los pacientes de Misiones que llegan al Garrahan para operarse del corazón, pero que también pueden irse a otros hospitales públicos, como el Gutiérrez o El Cruce.El Garrahan es el que más recibe porque tenemos más camas en la terapia cardiovascular, tenemos 21 camas y se operan quince pacientes por semana, que son 500 por año, de las cuales 45 son pacientes de Misiones y quizás otros quince en los demás hospitales públicos de acá. No son pocos.Sí, tiene bastante. La prevalencia es alta y en distintos lugares de la provincia. La parte buena de todo esto es que los chicos vuelven a Buenos Aires, dependiendo de las cardiopatías que tengan, pero el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro tiene ahora un servicio de cardiología infantil que hace muchos años no había, hay tres cardiólogos infantiles.Eso es bueno porque como es tan difícil venir y tan costoso, si la cardiopatía está bien y la corrección es buena, nosotros lo hacemos venir una vez por año y lo mandamos al hospital de Posadas a que busquen a los doctores específicos y nos comunicamos por WhatsApp. En Iguazú y en Eldorado también hay un par de cardiólogas y eso ayuda un montón.Que se haya organizado allá es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el número de pacientes con cardiopatías en la provincia es alto. Las cardiopatías se dan uno en cada 8.000 recién nacidos vivos y la verdad es que es bastante. A estos números de Misiones hay que sumarles los pacientes que van al privado.La mayoría de las cardiopatías congénitas no tiene una causa conocida, hay algo genético entre los genes paternos y maternos, pero también pueden ser factores ambientales, socioeconómicos. Hay algunas que se asocian a síndromes genéticos que son alteraciones cromosómicas que se transmiten de madre a hijo.Las cardiopatías siempre existieron, pero ahora hay un montón de métodos de diagnóstico muy precoces, los embarazos se controlan más.El ecocardio fetal se empezó a hacer en Argentina hace unos 20 años, al principio lo hacía un grupo de personas y después se fue tomando más en cuenta y dándole más valor. Lo que este estudio hace es hacer un diagnóstico de la cardiopatía precozmente y está indicado entre la semana 22 y 26 de embarazado, porque es cuando mejor se ve el corazón del bebé.Existen cardiopatías en las que el bebé nace, necesita un tratamiento médico determinado y operarse al día siguiente. Entonces antes de que el bebé nazca se le dice que en Misiones no se puede operar y se le recomienda que se traslade a otro centro asistencial.También hay otras cardiopatías en las que no se necesita operar al otro día, se espera que nazca, lo vas controlando y lo derivás cuando se tenga que operar.Llegan ya con un diagnóstico y coincide el que se hace en el Pediátrico con el que nosotros tenemos acá. Eso es importante porque el paciente tiene un tratamiento adecuado a su cardiopatía.Si se diagnostica rápido y la condición preoperatoria es buena, el paciente anda bien. El período de internación de las cardiopatías leves o moderadas son cinco días, son pacientes que tendrán una buena calidad de vida. Lo que siempre decimos nosotros, más que nada a los padres, es que el corazón se repara, no se convierte en un corazón normal.Cuando las cardiopatías son severas, si llegó en malas condiciones, el pronóstico cambia un montón y es malo. Hay veces en las que es necesario operar tres veces para ir corrigiendo, como la de ventrículo único, que en las distintas cirugías vas corrigiendo distintas partes del corazón para que la sangre circule y sea lo más parecido a uno normal.Estos chicos pueden ir a la escuela, pero siempre tienen la boca un poco más negrita, la saturación arterial nunca pasa de 85, hacen poca actividad física y el promedio de vida no es tan alentador, serán unos 20 años, que es poco.