Davos, escenario de un nuevo cruce entre Greta y Trump

Miércoles 22 de enero de 2020

El Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos fue el escenario de un nuevo contrapunto entre la activista Greta Thunberg y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La militante ambientalista reclamó medidas concretas y urgentes. “Nuestra casa todavía está en llamas. La inacción de ustedes alimenta las llamas cada hora, les decimos que actúen como si amaran a sus niños por sobre todas las cosas”, reclamó Thunberg.

Por su parte, Trump arremetió contra los pesimistas y pidió a los asistentes a Davos que rechacen a los profetas de la fatalidad.

En nombre del movimiento ambientalista global, la joven activista sueca pidió no demorar la toma de decisiones. “Cuando les decimos que entren en pánico no les decimos que hagan lo que hicieron antes”, manifestó Thunberg. “No les decimos que se confíen en tecnologías que ni siquiera existen hoy y que la ciencia dice que quizá no existan nunca. No les decimos que sigan hablando sobre alcanzar cero emisiones o neutralidad en carbono haciendo trampa con números. No les decimos que compensen sus emisiones (de CO2) sólo pagándole a alguien para que plante árboles en algún lugar como África mientras al mismo tiempo bosques como el Amazones son masacrados”, continuó la activista.

“Plantar árboles es bueno, claro, pero no está cerca de ser suficiente y no puede reemplazar la mitigación real del daño a la naturaleza”, agregó.

Este es el segundo año consecutivo en que la joven activista concurre a la cumbre de Davos. En su discurso tambíen acusó a los líderes mundiales de volver letra muerta el Acuerdo de París, que contempla la transformación de diversos modos de producción para reducir drásticamente el impacto de las industrias sobre el cambio climático.

“El hecho de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París parece enojarnos y preocuparnos a todos. Y debería. Pero el hecho de que todos estamos por fallar en el compromiso que firmaron en el Acuerdo de París no parece molestar a los poderosos ni siquiera un poco”, señaló Thunberg.

Hora más tarde hizo su llegada al recinto el presidente Donald Trump. Relajado y lejos del juicio político que sigue desarrollándose en su país, el mandatario atacó las predicciones pesimistas sobre el medioambiente. “Tenemos que rechazar a los eternos catastrofistas y sus predicciones de apocalipsis”, dijo Trump. Luego acusó a los “herederos de los insensatos adivinos del pasado” de equivocarse con el cambio climático. Para el presidente cometieron errores cuando predijeron la superpoblación del planeta o el fin del petróleo como principal fuente de energía del planeta.