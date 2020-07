David Lebón cerca de concretar un proyecto con Charly García

Sábado 11 de julio de 2020

David Lebón acaba de recibir ocho nominaciones a los Premios Gardel por Lebón & Co., el disco que editó el 10 de mayo del año pasado y es uno de los firmes candidatos a quedarse con el galardón del Álbum del año.

El trabajo, en el que logró reunir a colegas muy queridos como Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Coti y los Polifemo, entre otros, le llenó el corazón; y así lo hizo saber en una entrevista telefónica con Teleshow -la cuarentena obligatoria no deja margen para encuentros en persona-, en la que dijo sentirse sorprendido por semejante reconocimiento. “Es muy fuerte para mí porque yo no espero mucho, no soy un tipo de esperar regalos”, cuenta emocionado. Además, anticipó que le propuso a Charly García hacer un disco juntos: “Sé que él tiene ganas”.



¿Qué sentís, a esta altura de tu carrera, al ser reconocido con ocho nominaciones en los Premios Gardel?

Cada vez que me dicen que les gustó el disco, me hace muy bien.

No te olvides que hay muchos que no están, como Luis (Spinetta), Pappo... Hay un montón. Yo quedé medio como solito... Es muy fuerte para mí porque yo no espero mucho, no soy un tipo de esperar regalos. Si vienen, me encantan. No soy un pedigüeño. Tampoco me pongo celoso si gana otro. Me sorprendió porque mi señora, Patricia, que es mi productora, me fue diciendo de a poco quiénes eran los nominados y cada vez que aparecían los nombres yo le decía: ¿Otra vez? y ¿otra vez? (Risas). Hay mucha gente con muchas nominaciones. Creo que este año hubo una buena preselección de músicos, me gusta cómo eligieron a los músicos.



Lebón & Co. es un disco por el que desfilaron grandes artistas y amigos tuyos. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de la grabación?

Fue maravilloso todo. Fue mágico, sobre todo cuando llegaron Rinaldo (Rafanelli) y Juan (Rodríguez), de Polifemo. Hacía 40 años que no nos veíamos. Grabamos la canción de una (‘Suéltate rock and roll’) y nos moríamos de risa porque no lo podíamos creer.

Y después, todos, Lisandro (Aristimuño), Julieta (Venegas), Ricardo (Mollo), Eruca Sativa, Andrés Calamaro... ¡Están todos! En realidad, faltan algunos pero los más cercanos estuvieron y lo hicieron muy bien. Por ejemplo, Coti laburó increíble. Todos tenían la cosa bastante manyada. Lo de Fito (Páez) fue lindo porque con él grabé “Y dale alegría a mi corazón”. Fue la única canción que grabé con él, y la verdad que estuvo bueno que venga. Nos divertimos. Lo más lindo de todo es que la pasamos bien.



¿Y Charly?

Él está bien, tratando de hacer las cosas bien. Incluso le propuse hacer un disco juntos cuando se sienta con ganas. Y yo sé que él tiene ganas.