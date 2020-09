Dass no cierra y ensamblará zapatillas de nuevas marcas - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

La fábrica de zapatillas Dass, que funciona en Eldorado, confirmó ayer a sus trabajadores que seguirá desempeñándose con normalidad y no prevé frenar su producción. La noticia fue confirmada ayer por Flavio Olea, gerente de recursos humanos de la firma, que explicó que la dirección de la empresa resolvió comunicar la noticia, antes versiones de un posible cierre que se habían generado semanas atrás.“La realidad es que la dirección de la empresa decidió seguir apostando a Dass Eldorado, fundamentalmente por el compromiso demostrado en estos meses y ante la incertidumbre de saber si cerrábamos o no”, comentó en diálogo con El Territorio.Agregó que “la gente aquí no bajó los brazos siguió trabajando con compromiso de calidad y realmente eso fue un impacto muy determinante. Nuestro capital humano es sumamente importante, por eso la dirección de la empresa decidió seguir apostando a nuestra unidad”.En tanto, detalló que hacia octubre “vamos a producir marcas propias de Dass que no se producían aquí en Eldorado. Esto llevó una gestión de redireccionamiento de otras unidades para que podamos fabricar zapatillas Fila y Umbro”.Según se comentó en Eldorado la noticia de la confirmación llegó tras una reunión virtual realizada entre representantes de la empresa, integrantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y del gremio de Uticra. Allí se confirmó que la fábrica de zapatillas Dass continuará establecida en la ciudad.“Estamos muy contentos todos porque hace un mes atrás se pensaba que la fábrica podía cerrar, así que hoy estamos muy felices”, comentó ayer a El Territorio Darío Vera, delegado de los trabajadores.De esta manera los trabajadores de la empresa recuperaron la confianza, ya que en los últimos meses los rumores de cierre definitivo de la fábrica eran una constante.En julio los trabajadores habían denunciado que sólo tenían insumos para trabajar hasta abril y se llegó a especular que si no se encontraba una solución el cierre, se podría dar en octubre.Actualmente la empresa cuenta con algo más de 300 trabajadores que ahora tienen garantizada su continuidad laboral.