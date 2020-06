D’Annunzio: "Ella tiene la amplificación del gen pero no es una notificación positiva"

Jueves 4 de junio de 2020 | 10:20hs.

En la jornada de ayer se dio a conocer que unos 70 trabajadores del hospital Madariaga -entre médicos, enfermeros y personal administrativo- permanecen en aislamiento domiciliario debido a que tuvieron contacto con la médica infectada (paciente 26), con el objetivo de resguardar la salud de los pacientes y el personal. A todos se les están realizando los hisopados nasofaríngeos correspondientes.





En relación a los 70 aislados, el titular del IMC, el médico Ángel D’Annunzio en diálogo con Canal 12 había comentado que existen 19 personas que dieron positivo para la ampliación del GEN E, que codifica una proteína de la familia del coronavirus pero que en general para confirmar el test existen otras proteínas que también tienen que ser positivas y en este caso no lo son. Hasta tanto se aclare, se debe tomar una pauta de aislamiento y protección al personal y a los pacientes. Además una médica de las médicas que se encontraba en aislamiento presentó síntomas y ya había dado positivo para el GEN E por lo que se requirió su internación pero de manera preventiva.





D’Annunzio dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que, "a partir del caso de la doctora (Caso 26) que es del servicio de Clínica Médica que trabaja con el equipo de Oncología hace muchos años, se activó el protocolo para testear a todas las personas cercanas y se dio un resultado positivo que es amplificado a un gen pero que no es un confirmatorio para este tipo de virus, pero que en el contexto de una pandemia se podrían caracterizar que son positivos. En este caso la institución actúa bajo la directiva del Ministerio de Salud Pública mediante el protocolo mundial que es un algoritmo de cómo se analiza la situación y se comienza a hacer el testeo a los contactos estrechos".





"Todavía no tenemos la confirmación porque da un resultado que no es positivo pero que si es considerado sospechoso aunque igualmente se actúa cómo si fuese una persona infectada entonces se realizó un aislamiento protocolar para el cuidado de todos. La médica que presentó los síntomas es de mi sector, está en perfectas condiciones, simplemente por una cuestión de cautela se le hizo una internación para hacerle una tomografía y en este momento se está yendo de alta . La verdad que está muy bien y se quería llevar tranquilidad a la comunidad", detalló el especialista.





Sobre los síntomas que presentó la médica destacó que tuvo un episodio de tos y es por ello que se llevó a cabo el estudio que salió bien, "entonces se fue a la casa con aislamiento y en muy buenas condiciones. Quiero aclarar que ella tiene la amplificación del gen pero no es una notificación positiva y ayer nos informaron que se van a realizar nuevos testeos a estos pacientes, personal del hospital, pero estamos actuando tranquilos y bajo normativas".





"Nosotros lo que queremos transmitir es que estamos actuando como si fuese un positivo porque es la mejor forma de protegernos, no nos cambia la conducta pero no se tienen los datos confirmatorios y es lo que nos da tranquilidad porque se sobreactúa en vez de descuidar. Estamos bien, el personal está en seguimiento bajo el departamento de infectología y estamos en constante comunicación, obedeciendo las órdenes de Salud Pública con tranquilidad", sostuvo el titular del IMC.





Más de 500 teleconsultas en dos meses

D’Annunzio remarcó que es de vital importancia que los pacientes que se encuentren en los grupos de riesgo o con alguna patología de alguna manera consulten con los profesionales del nosocomio y que en el Hospital Escuela de la ciudad de Posadas existen internados, "todos los pacientes que están internados en el hospital son frágiles, no importa si es oncológico o no, ya son grupo de riesgo por diferente patologías hay que mantener conciencia para seguir cuidándonos".





"Nosotros lo que hicimos en todas las instituciones es seleccionar a los pacientes de bajo riesgo para que no ingresen al hospital y dio como resultado que en el mes de abril se realizaron 250 teleconsultas por distintos medios y aquellos que son del interior y es dificultoso viajar se hizo un seguimiento telefónico para que sigan protegidos. Por su parte en el mes de mayo se hicieron 200 consultas y para aquellos que más lo necesitan seguimos haciendo quimioterapia, radioterapia, eso sigue funcionando, todos los días se realizan", refirió.





Finalmente destacó que los técnicos que realizan los tratamientos extreman los cuidados para prevenir el virus, "porque no se puede frenar, los pacientes necesitan tratamiento oncológico. Todo lo de las otras enfermedades está bastante frenado pero el hospital no suspendió las cirugías oncológicas porque tiene intenciones curativas y es por ello que quiero resaltar que no hay ningún paciente internado con coronavirus en el hospital, lo de la médica fue preventivo ya fue dada de alta y está muy bien".





Notas relacionadas: