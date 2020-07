Dana Paola confirmó que está en pareja

Jueves 23 de julio de 2020

Danna Paola y Sebastián Yatra se convirtieron en el centro de atención en estas últimas semanas. Los rumores de un posible romance entre ellos crecieron después de que el artista colombiano se separara de Tini Stoessel. A pesar de que ambos lo desmintieron, las sospechas se incrementaron. Ahora, la ex actriz de Élite habló y confirmó que esta en una relación. La artista mexicana dio una nota para el Grupo Fórmula.

En ese reportaje, pidió que no la vinculen más con Yatra porque no está soltera. “Yo estoy con una persona y no es Sebastián”, dijo la actriz. “No está bueno que digan cosas si estás con alguien”, agregó la joven, que no develó el nombre de su pareja, pero que aseguró que desde hace un tiempo está con alguien y que es muy reservada de su vida privada.