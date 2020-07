Dan luz verde a otros atractivos turísticos para este fin de semana

Viernes 24 de julio de 2020

En particular en Puerto Iguazú, algunos propietarios anticiparon que recién abrirían sus puertas con la llegada de los vuelos de cabotaje que están previstos para el mes de septiembre.









Restaurantes en Posadas hasta la medianoche Mediante el Decreto 942/20, la Municipalidad de Posadas habilitó nuevamente un horario excepcional para la atención al público de bares, restaurantes y heladerías, hoy viernes 24, mañana 25 y domingo 26 en el marco de la flexibilización de la cuarentena que rige en la capital provincial. El horario habilitado para el ejercicio de estas operaciones será de 8.30 a 0 hora, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad. En tanto, dichos sectores habilitados y que ofrecen servicio de mesa no podrán exceder de un máximo de cinco personas por mesa, quedando sujeto su incumplimiento a las sanciones que se originen conforme a la normativa legal vigente del Orden Municipal. Vale recalcar que a partir desde el lunes 27 de julio, estos rubros regresarán al horario de 8.30 a 18.30.





Alem estudia adhesión a la apertura de alojamientos

Durante esta jornada se espera una resolución en Leandro N. Alem para saber si los diferentes emprendimientos que brindan hospedaje en la ciudad estarán dentro de la lista de municipios que lentamente se van adhiriendo a esta prueba piloto para los misioneros.



La directora de turismo local, Romina Thoux, dijo a este medio que “ya recibimos el protocolo aprobado de la provincia y dialogamos con Marcelo Bongers (coordinador ejecutivo del municipio) para plantearle al intendente que nos podamos adherir”, dijo la funcionaria.



Asimismo, explicó Thoux que actualmente la ciudad posee una capacidad de 250 camas distribuidas en 11 emprendimientos hoteleros que para poder ser incluidos deben estar inscriptos ante el Ministerio de Turismo.



De acuerdo a la funcionaria “los que no lo hicieron aún, se puede todavía inscribir además de haber realizado una capacitación online sobre seguridad sanitaria y enviar al ministerio la declaración jurada de haber cumplido estos requisitos” señalaba.



Por otra parte, según la normativa de la provinciA, cada municipio podrá evaluar la habilitación y forma de cada espacio municipal por lo que se espera que la reserva forestal denominada Arboretum sea uno de los predios para que tanto los vecinos de Alem como visitantes puedan acceder para realizar caminatas y avistaje de especies arbóreas únicas en la región. Todo ello, definiría en la jornada de hoy.





La noticia de la apertura de alojamientos para el turismo interno brinda una sensación de esperanza y alivio para los trabajadores del sector, que volverán al ruedo en forma progresiva aunque las expectativas para este fin de semana son limitadas en algunos lugares como Iguazú, debido a que el atractivo más importante como el destino Cataratas del Iguazú, aún no recibirá visitantes de otras localidades este fin de semana.Lo mismo sucede en Posadas con la hotelería, donde no hay reservas y esperan ver la evolución de esta primera experiencia, según afirmó Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra). Entiende que este arranque es para “hoteles más chicos y otros alojamientos ubicados en otros puntos de la provincia”.“Nos estamos acomodando, las estructuras más grandes y supongo que el otro fin de semana habrá más movimiento” estimó.Añadió en el caso de Posadas, que algunos hoteles abrirán con guardias mínimas y también planteó que sería bueno pensar en alternativas para atraer a visitantes de otros puntos de la provincia.Leopoldo Lucas presidente de Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) índico que hasta el momento “solamente 5 emprendimientos hoteleros anunciaron su apertura”, al añadir “creemos que se sumaran otros pero, no estamos seguros”.Además, Lucas anticipó que algunos atractivos turísticos también volverán al ruedo con protocolo aprobado.Por su parte Juan Goetze propietario de hostería La Cabaña, manifestó estar muy conforme con la decisión ya que la situación era insostenible. “Es una linda noticia, porque por primera vez en 60 años que nos vimos obligados a cerrar el hotel. Esperamos que todo salga según lo planteado y de apoco se vaya reactivando”.Respecto a su emprendimiento dijo que “esta es una hostería familiar y a nosotros nos beneficia el turismo interno. La expectativa es grande y ya estamos recibiendo consultas de familias y manejamos una tarifa promocional”.Además de la apertura este fin de semana como prueba piloto de todos los alojamientos, los misioneros podrán recorrer distintos atractivos turísticos que volverán a trabajar después de 4 meses.Los Parques Provinciales atenderán de 9 a 18 y con una capacidad máxima de 500 personas por día.Los servicios de gastronomía estarán disponibles y los residentes tendrán ingresos gratuitos, mientras que los visitantes deberán pagar la entrada como provinciales.Este fin de semana también quedarán habilitados los paseos náuticos de El Moconá. En tanto, las Reducciones Jesuítica de Santa Ana, Santa María y Loreto podrán recibir hasta 500 personas por día, mientras que San Ignacio se mantendrá en 300 por resolución del comité de crisis. Se sumó ayer Corpus como atracción.Se detalló que el Parque Nacional Iguazú ya no tiene cupos para este fin de semana y el próximo se va a ampliar de 200 a 500 (integrados por 200 locales y 300 del resto de Misiones).Otros atractivos que anunciaron la apertura, en este caso en Puerto Iguazú, son La Aripuca, el complejo Turístico Tierra Roja, Culturas Park y La Casa de las Botellas.Todos los emprendimientos funcionarán desde las 8 hasta las 18 tal como lo hacían antes de la pandemia, aunque con protocolos sanitarios y las medidas vigentes.En San Ignacio, por ahora sólo adelantaron que abrirán al público el Club de Río y dos hoteles. Se espera que se sumen otros lugares en las próximas horas.El resto de los atractivos privados y municipales se deben aprobar con protocolo de cada localidad, indicaron desde el Ministerio de Turismo.Patricia Busch, de la Compañía Minera Wanda, confirmó a El Territorio que este fin de semana están autorizados a abrir con los protocolos correspondientes.La apertura será sábados y domingos de 8 a 18. “Veremos cómo comenzamos esta nueva etapa”, señaló la empresaria.Vale mencionar que las Minas de Piedras Preciosas de Wanda -que son tres-, representan uno de los destinos más visitados de Misiones.A la vez, por su relación directa con el turismo nacional e internacional, está sufriendo el parate por la pandemia del Covid-19.Teniendo en cuenta el flujo del turista de la provincia que puedan arribar, por ahora propietarios de muchos hoteles aguardan unos días más para la reapertura.