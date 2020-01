Dalma se animó a responder a seguidores

Lunes 13 de enero de 2020

“Insomnio. ¿Qué quieren saber?”, preguntó Dalma Maradona la madrugada de este domingo a sus 800 mil seguidores de Instagram. La actriz no podía dormir y decidió animarse a responder algunas de las inquietudes de los usuarios sobre Roma -su hija de diez meses fruto de su relación con Andrés Caldarelli-, de su vida privada y también de la relación con su padre, Diego Maradona.Por un lado, aseguró que “por ahora” no está en sus planes tener otro hijo, también indicó que en la mayoría de los casos su marido es quien se encarga de la comida-respondió que no tiene cocinera- y que cuando Roma cumpla un año, regresará a trabajar. Con respecto al festejo de su hija, detalló que será su madre, Claudia Villafañe, quien se encargará, ya que tiene una empresa organizadora de eventos.También aclaró -más de una vez- que no tiene niñera, sino que ella se encarga del cuidado de Roma y que cuenta con la ayuda de su madre y de su hermana Gianinna. Que su banda de música preferida es Los Piojos. Además, detalló que Roma no será bautizada, pero que sus padrinos son su hermana Gianinna y su cuñado (hermano de Andrés), Felipe, y que si era varón se hubiera llamado León.Que siente “amor y agradecimiento” cada vez que conoce a dos hermanas a quienes llamaron Dalma y Gianinna en homenaje a su padre, y que le gusta jugar al fútbol. Por su parte, se animó a responder preguntas sobre la relación que mantiene con su padre, cómo logró superar las distintas peleas que tuvieron y aseguró que le gustaría interpretar a su madre en una serie sobre su vida.Con mi papá me llevo muy bien porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí.La verdad que sí. Formé una familia que no era tan hermosa ni en mis sueños”Suena cursi, pero sólo pediría salud, amor y felicidad para mi familia.¡No! De chiquitas nos matábamos (en realidad ella me pegaba a mí y yo no se la devolvía porque me daba lástima). Igual, siempre nos amamos.