Dalma enfurecida: “Quieren que mi papá esté solo”

Jueves 11 de junio de 2020

Dalma Maradona volvió a apuntar contra “el entorno de Diego”.

“Estoy enfurecida. Mucha gente dice ‘por qué hacen todo tan público’ y lo hago así porque es la única forma que tengo. Sé cómo es la movida que están haciendo y que quieren que en el Día del Padre nadie lo llame y esté solo. Yo eso no lo voy a permitir”, lanzó en Intrusos. “Los escracho, entre comillas, públicamente porque es lo único que les importa. Lo que diga la gente, los programas, y a mí eso no me importa porque yo no le debo nada a nadie. Me manejo siempre con la verdad, no me coachea nadie para ir a ningún programa”, aseveró.

“Para mí fue una sorpresa llamarlo y que me digan que el número no existe. No me la veía venir, no discutimos con ninguna cosa. Esto siempre se repite. Empieza a hablar con Gianinna y conmigo... y mágicamente mi viejo cambia el teléfono”, deslizó.

“Juro por mi hija que no necesito nada más de mi papá que hablar con él. Yo no le pido nada, él no me da nada, y está perfecto porque no tiene por qué. Yo tengo 33 años, gracias a Dios siempre trabajé, mi marido trabaja y estamos bárbaro. Lo único que quiero es hablar con él para que pueda ver a su nieta”, pidió al dar cuenta de que Diego tenía un diálogo cotidiano con la nena.