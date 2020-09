Daddy Yankee firmó el contrato más grande de la historia latina - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

Daddy Yankee firmó un contrato multimillonario con Universal Music Group que convirtió en el acuerdo discográfico más caro en la historia de la música latina.El líder mundial del reguetón negoció durante la pandemia y selló la alianza de forma virtual con su equipo, resaltando nuevamente su titulo de rey del género urbano.“He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a llevar nuestra música al mundo”, comentó el artista en un comunicado emitido desde Cartel Records, su propio sello. “Al comprometerse con un artista de la historia de la música Latina, Universal Music Group y Sir Lucian son colaboradores que valoran mi legado, mi música y mis contribuciones”, agregó e máximo exponente de la movida urbana.El contrato salió a la luz el pasado jueves, un día antes de que el músico estrenara su nuevo sencillo Don Don junto a los puertorriqueños Anuel AA y Kendo Kaponi.“El nuevo single es sólo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos”, comentó Daddy Yankee en la misma publicación, brindando un adelanto de lo vendría pocos días después.Universal Music Group, por su parte, expresó que este nuevo contrato es uno de los mayores compromisos con un artista en la historia de la música latina. El acuerdo incluye proyectos de música, cine y televisión, y aunque no se conoció la cifra millonaria, se supo que se trató del acuerdo más caro de la historia de la música de habla hispana.Sir Lucian Grainge, Presidente & CEO de Universal Music Group, declaró: “Yankee es un artista icónico y un emprendedor cuya creatividad extraordinaria influye en la cultura a escala global. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia UMG y tenemos muchas ganas de trabajar juntos para maximizar el impacto mundial de su increíble talento”.Daddy Yankee es considerado rey y pionero del reggaetón, por haber sido uno de los primeros artistas en desarrollar el género y por haber elevado la música latina a la cultura global.Su sencillo “Gasolina”, lanzado en el año 2004, fue el primer reggaetón nominado en la categoría Disco del Año de los Grammy Latinos. Desde sus primeros pasos hasta la actualidad, el puertorriqueño no ha dejado de batir records y se ha convertido en uno de los artistas más consagrados e importantes de la historia de la música.Hoy, a sus 43 años, el artista sigue siendo uno de los más populares y exitosos de la industria, con más de 60 millones de seguidores en sus redes y más de 7 mil millones de reproducciones en Youtube solo en el último año. Uno de sus más grandes hits de los últimos tiempos, “Despacito”, lanzada en 2017 junto a Luis Fonsi, se convirtió en un éxito global sin precedentes.