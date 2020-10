Da Luz: "Nosotros no sabemos cómo mi mamá se contagió" - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 11:20hs.





La paciente tenía comorbilidades, estaba internada en el sanatorio Nosiglia de Posadas desde el martes y el resultado de su prueba de PCR estuvo al día siguiente. “Estaba con diagnóstico de neumonía más Covid. Fue testeada y denunciada en el parte”, remarcaron las autoridades sanitarias.



Misiones sumó una cuarta víctima mortal de coronavirus ayer. Se trata de una mujer de 69 años, que había sido incluida en el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública el miércoles 30 de septiembre. Asimismo, la provincia confirmó cinco nuevos casos y el total asciende a 111 desde que se notificó el primero, en marzo.





Su hija, Natalia Da Luz, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que hace más de 20 años vive en Capital Federal y no pudo despedirla, "mi mamá en grandes rasgos no estaba tan mal como para morirse, no presentaba muchos síntomas de Covid, si estaba con pérdida de apetito y tenía a mi hermana que vive en frente, quien la asistía porque era una mujer ya grande".





"Todo comenzó el 29 de septiembre a la mañana, mi hermana vio que tenía chuchos de frío, se sentía mal y tenía fiebre pero no era de 40 sino que era de 37 y 38 grados, y se quejó de que le dolía el pecho por lo que mi hermana la llevó al Sanatorio Nosiglia. Cuando ingresa, queda internada, le sacan el celular y le dan un número a mi hermana para que se informe de la evolución de mi mamá, porque ya no podíamos tener contacto con ella y los médicos te atienden por celular, cosa que me parece bien", dijo.



"Yo estaba tranquila porque decía 'que bueno que mis viejos están en Posadas, que casi no hay casos, que están libre de virus. Yo estaba re tranquila por mis viejos. Mi mamá tenía diabetes, hipertensión, colesterol, nosotros sabíamos que era riesgoso si pescaba el virus pero igualmente era una persona que se cuidaba mucho porque era de riesgo", recalcó.



A continuación dijo que todo pasó muy rápido ya que se enteraron que había contraído la enfermedad de un día para el otro, "a nosotros nos informaron que mi mamá tenía Covid en la mañana del 30 y a las 16 nos informaron que había fallecido por la enfermedad, fue todo muy rápido. Es decir a ella no la entubaron ni nada. No entró en un cuadro de terapia intensiva, le llevamos, ella caminaba, hablaba y se quejaba que le dolía el pecho"



"Mi mamá no es que se contagió el 29 y se murió el 30, ella se contagió antes y estuvo en contacto con otra gente, nadie investigó, no se hicieron hisopados tampoco, nada. Sólo le dijeron que haga cuarentena voluntaria a mi papá, a mi hermana y a una chica que le hizo masajes. Nosotros no sabemos como mi mamá se contagió, no sabíamos que tenía Covid y el parte informa que tiene nexo establecido", finalizó.

Además destacó que lo primero que se le hizo fue una placa de tórax y se le diagnostica neumonía y por eso era el dolor de pecho que tenía, "cuando le diagnostican neumonía, a nosotros nos pareció muy raro porque ella tenía la vacuna contra la neumococo y que te agarre neumonía en tu casa así porque sí es raro con lo comenzamos a sospechar que se trataba el Covid, pero lo tomamos como una posibilidad muy lejana, porque ella no salía de su casa, no tenía contacto con nadie y supuestamente el virus no estaba circulando por Posadas"