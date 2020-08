Cupos completos para que misioneros disfruten de las Cataratas el domingo - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 17:00hs.

Un total 201 misioneros recorrieron este sábado las Cataratas del Iguazú: 147 residentes de Puerto Iguazú y 54 personas del resto de la provincia disfrutaron hoy del atractivo.





No obstante, los cupos para las caminatas recreativas para mañana domingo están completos, 300 residentes de Misiones y 200 iguazúenses solicitaron turnos. Ingresarán 50 personas cada media hora al área protegida y no ingresarán personas que no solicitaron el turno con anticipación.







"Estamos contentos porque la gente cumple, recorre en forma tranquila, cumple con los protocolos. Esperamos mayor afluencia mañana que tendremos un hermoso día como hoy", indicó Sergio Acosta, intendente del Parque Nacional Iguazú.





Tanto residentes misioneros como de Iguazú que quieren reservar sus lugares para el próximo fin de semana, deben solicitarlo a partir del miércoles. Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 3757-531232 y esperar confirmación. Por su parte, los residentes de Iguazú continuarán utilizando un número exclusivo, que es el 3757- 531259.