Cumplían aislamiento domiciliario y se le incendió - El Territorio Misiones

Dalton se muestra agradecido por la salud de su madre, que le da pelea al coronavirus y al cáncer. No es una situación simple. La señora es una de las pacientes con el virus activo en Misiones y se encuentra internada en el hospital de Fátima. “Gracias a Dios ella está bien y eso es lo que importa”, dice en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.Pero como si no fuera suficiente con esa preocupación, a veces el destino se ensaña. La casa de la familia de Dalton, en la que habitan seis personas, se incendió. El hecho sucedió en la avenida Las Américas, del municipio de Garupá, en la jornada del domingo. En el lugar, efectivos de la comisaría en conjunto con las divisiones Bomberos de Garupá, Zona Sur y Voluntarios de Candelaria sofocaron las llamas que igualmente causaron un gran daño material. “No es un momento fácil, pero mi mamá está bien y también mi familia, que pudo salir de las llamas, que en cuestión de segundos tomaron toda la casa”, comenta con un optimismo admirable. Se concentra en la vida y no escatima en elogios para los vecinos que día a día lo ayuda desinteresadamente.“La solidaridad que recibimos de toda la gente fue increíble. Increíble como ayudó con lo que podía, con agua. No llegó a mayores. Podía prender fuego la casa de mi vecina y el desastre iba a ser triple”, relata.Dalton y su familia están viviendo con su padre, que se encuentra en la vivienda de enfrente. El grupo familiar de la casa hecha cenizas se compone por él, su esposa y otros cuatro chicosSon considerados contacto estrecho de un caso positivo estaban cumpliendo aislamiento preventivo, tal cual lo dicta el protocolo sanitario. “Nosotros estábamos haciendo la cuarentena como corresponde, porque tenemos que estar aislados hasta el 22 de este mes”, asevera.¿Cómo abastecerse en un contexto tan complejo? “Los vecinos nos traen la mercadería hasta el portón. Ayer -por el domingo en pleno incendio- fue difícil mantener el protocolo, pero yo estuve con el barbijo todo el tiempo y les dije tanto a los bomberos como a los de Criminalística cómo era la situación”.“Mi mamá está estable, está bien, y eso es importante porque es una persona de edad. Mañana -por hoy- cumple 71 años, tiene cáncer y estaba con quimioterapia. No presentó síntomas pero como es población de riesgo, antes de las quimio la testearon y dio positivo. Cuando nos enteramos, sabíamos que debíamos estar aislados y nos aislamos, mis hermanas también”, comenta Dalton.“Gracias a Dios ellos pudieron salir, porque si se cerraba la puerta y ellos no podían salir o si nosotros no nos despertábamos sería otra historia. La gente nos está ayudando económicamente, con mercadería, con colchones, no tengo palabras para agradecer tanta ayuda sabiendo nuestra situación. Nosotros nunca escondimos lo de mi mamá”, insiste en destacar la ayuda de los vecinos.Respecto al incendio, explica el momento de lo ocurrido: “Mi hijo sale corriendo, primero le avisa a la hermana más grande, le dice ‘perdoname, prendí fuego tu colchón’. Nosotros estábamos durmiendo, mi señora no sé cómo, la despertó un ángel parece, me dice ‘siento olor a quemado’. Cuando vamos a la pieza de las nenas ya estaba el incendio muy grande y yo en vez de atinar a apagar el colchón o doblarlo, bajé a buscar el matafuegos en el auto”.“Estaba en un primer piso, y cuando subí ya no pude hacer nada, me quemé todo. Pasé del lado de afuera, rompí las ventanas y cada vez era peor. No me desmayé, tragué mucho humo”, recuerda.“Los bomberos pudieron salvar bastante la parte de abajo. La parte de arriba no, tengo que tumbar todo. Y eso voy a hacer. Ni pudimos estrenar la obra. En esta época de pandemia, después de dos años de ir construyendo, pudimos terminar con los detalles. Construir un entrepiso de madera, que era lo más económico, pero ahora tengo que tumbar todo y sólo construir abajo”, señala el hombre. No obstante, con esperanzas ya que reflexiona: “Podría haber sido otra la historia”.