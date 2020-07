“Cumplen el ciclo viral y serán dados de alta, ya no se hará prueba de PCR”

Lunes 13 de julio de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Seis días sin contagios Misiones cumplió una nueva jornada sin nuevos positivos de coronavirus, según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública emitido ayer, y el total de casos es de 41. El último detectado fue el 6 de julio, un paciente que ingresó desde Buenos Aires y fue testeado en el ingreso a la provincia. Se trató del primer diagnóstico tras la implementación de la barrera sanitaria impuesta por el gobernador Oscar Herrera Ahuad que consiste, básicamente, en la obligatoriedad de certificado negativo Covid-19, cuyo costo debe ser absorbido por el viajero. Asimismo, fueron descartados cinco sospechosos y los casos con el virus activo se mantienen en dos, ambos externados. Los recuperados alcanzan 36 y los fallecidos son tres. Siguen en aislamiento preventivo y obligatorio, 1.293 personas y concluyeron ese período 8.964 personas.

Los criterios epidemiológicos para hacerle frente a la pandemia, varían constantemente. Y cada país o provincia puede adaptar a su sistema sanitario las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, semanas atrás, la OMS actualizó su documento para el período de cuarentena de los pacientes con coronavirus y estableció que “parece seguro” que puedan concluir el aislamiento -trece días desde que dieron positivo al diagnóstico- sin necesidad de realizarles un test PCR. El criterio es únicamente para pacientes leves, es decir, aquellos que no requirieron asistencia respiratoria ni cuidados intensivos.El Ministerio de Salud Pública de Misiones adhirió a la normativa internacional y ya no hará test de Covid-19 a los infectados que transcurrieron la enfermedad asintomáticos o bien que tuvieron síntomas leves. De manera que los dos casos activos que permanecen externados, el paciente 40 de Puerto Iguazú y el paciente 41 de Posadas, no serán testeados a la espera de negativizar el virus. En este momento, la provincia registra un total de 41 contagios desde que se diagnosticó el primer positivo, el 27 de marzo.“Acordamos lo recomendado por la OMS y decidimos que cumplen el ciclo viral y serán dados de alta los pacientes leves o asintomáticos”, aseguró a El Territorio el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, al tiempo que detalló que “deberá cumplir con catorce días continuos sin sintomatología que indique complejidad”.El cambio en la vigilancia epidemiológica es radical. Anteriormente los pacientes eran calificados como “recuperados” luego de arrojar negativo a dos pruebas de PCR consecutivas, con intervalo de 48 horas. Según la OMS, las pruebas muestran que el virus no puede cultivarse en muestras respiratorias después de nueve días de aparición de síntomas, especialmente en pacientes con enfermedad leve.“No hemos tenido un paciente 100% asintomático, siempre tiene algún indicador. Falta de gusto y olfato, lo más común. Lo que no desarrollan es dificultad respiratoria o fiebre”, señaló el funcionario.Asimismo, se refirió al caso número 39, el hombre de 59 años oriundo de Puerto Esperanza internado en el Samic de Puerto Iguazú, que estuvo en terapia intensiva y por su estado sí fue testeado antes de ser recuperado de Covid-19. “Justamente, en este paciente que tenía comorbilidades el equipo del hospital consideró oportuno aplicar el tratamiento con plasma de convalecientes y así con el apoyo del ministerio se llevó a cabo”, deslizó y detalló que sólo se utilizó una unidad. Fue el primer paciente tratado con plasma en la provincia desde que se inició el ensayo de recolección de sangre de recuperados Covid.El plasma, de personas que hayan superado la enfermedad contiene anticuerpos, un tipo especial de proteínas que produce el organismo como herramienta de defensa. Misiones colecta plasma desde hace unos quince días y ya tiene dos recuperados como donantes voluntarios.Consultado respecto a si se solicitó desde otras provincias el plasma, Proeza sostuvo que no se recibió ningún pedido.