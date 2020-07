Cultura misionera vía delivery

Miércoles 15 de julio de 2020 | 05:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

“La verdad me da escalofríos , qué hermoso lo que genera la comida”, confesó Gunther Moros ante la repercusión que tuvo su ‘caja federal’ de recetas de @Cincoalimentaria.

Además de mensajes de amigos, conocidos que viven en la ciudad de Buenos Aires y alrededores y apasionados de la gastronomía litoraleña, recibió anécdotas de algunos desarraigados que encuentran en estos sabores, una reconexión con sus raíces y los recuerdos más profundos de su infancia.

“Creo que vamos a poder llevar un poquito del crisol que tiene la provincia o el litoral a la casa de cualquier porteño o cualquier estudiante o laburante de Misiones que hoy está en Buenos Aires y necesita, en esta cuarentena, un poquito de tierra colorada o volver a las raíces con esta propuesta gastronómica, tan linda, tan sencilla a la vez”, reveló Moros, que en plena pandemia también decidió apostar al emprendedurismo y ofrecer una serie de novedosos productos en Posadas, donde reside hoy.

Hace poco más de una semana, lanzó, junto a su amigo Willy Irala, Masa madre de mi tierra colorada (@masamadreartesanal en Instagram), un proyecto de pizzas de masa madre, chipa y mbeyú envasados al vacío y elaborados con productos orgánicos locales.

“Es único en toda la provincia y súper higiénico, súper cuidadoso. Arrancamos hace diez días y no dimos abasto. Me llegué a estresar, ni en el hotel (Iguazu Grand, donde continúa como chef ejecutivo) me estresé así”, contó entre risas Gunther. Si bien la propuesta de estos envasados que se pueden cocer en casa instantáneamente o guardar en el freezer por bastabte tiempo, es un boom, la idea es ir sumando algunas otras recetas y productos como mandioca. A su vez, con el éxito del boca en boca, llegaron pedidos grandes de supermercados y locales comerciales, que el incipiente negocio aún no puede acaparar.

“Mi sueño es que esté en Buenos Aires, en Córdoba, en el país. Me llegaron pedidos de todos lados, le tengo mucha fe”, anticipó, mientras ‘cranea’ nuevas propuestas como la chipa-pizza, ideal para celíacos.



Inmigrante del interior

En esa línea, de exportar la cultura gastronómica local al país, el viernes muchos podrán descubrir o revivir un mix de sabores tan variados como misioneros en una caja que llegará a su hogar.

Chipa soó con novillo, sopa borsch de Lucas Moros (abuelo de Gunther), bondiola braseada con kiveve y bolo de mandioca, banana y maní son las principales opciones de la caja federal protagonizada por Gunther y lanzada por el chef Martín Molteni.

“Nos alienta la posibilidad de conectar cultura a través de los alimentos”, dice parte del manifiesto de Cinco Cultura Alimentaria que nació, en parte ante la imposibilidad de realizar ferias como Masticar.

Asiduo estudioso de los productos regionales, después de recorrer ciudades del país y del mundo, Gunther se afianza en recetas tan disímiles como ancestralmente familiares. La sopa borsch que propone en esta oportunidad, por ejemplo, es una fórmula de su abuelo Lucas, que con 100 años, le sigue dando consejos.

Y justamente este producto estrella también llamó la atención entre sus comensales.

“Hay muchos que se contactaron conmigo, super ansiosos de tener la caja. Recién recibí el mensaje de una chica de Alem y me dijo: ‘no puedo creer que voy a tener estos productos, mi abuela me hacía esa sopa. Estoy feliz de volver a mis raíces, a mi infancia’. Es super lindo, me emociona”, graficó Moros.

En ese marco, entendió que la diversidad culinaria de la Tierra Colorada no sólo despierta sensaciones profundas de añoranza, sino también el interés de muchos. Así, subrayó que se está mirando mucho lo que se hace y produce en la provincia.

“Me pone feliz que se mire a Misiones. Yo soy misionero, tengo la camiseta puesta, amo a mi provincia, la defiendo a muerte y veo que hay mucho por mostrar”, resaltó con entusiasmo el chef.

“Sé que Misiones en breve va a dar que hablar y mucho. Sobre todo a nivel gastronómico, porque se viene haciendo un trabajo de investigación, pruebas, compromiso muy importante para crecer”, avizoró.

En tanto, recordando esas grandes mesas familiares, repletas de pieroguis, arroz valenciano (que su abuela alemana aprendió en España), chucrut y tantas delicias extranjeras hermanadas en esta tierra, se propone seguir creando, innovando, apostando a lo sustentable, para alimentar el crecimiento local y el corazón gourmet.