Cuestión limítrofe en Isla Apipé: senadores correntinos llegaron hasta Ituzaingó e Isla Apipé

Martes 14 de julio de 2020 | 23:15hs.

Los Senadores Correntinos David Dos Santos, Noel Breard y Diógenes González estuvieron durante la jornada en Ituzaingó dónde se reunieron con el intendente Eduardo Burna en primera instancia y luego se trasladaron a la Isla Apipé, para llevar el trabajo presentado por el gobernador Gustavo Valdés al presidente Alberto Fernández dónde se informa todos los antecedentes de la lucha sobre la soberanía de la Isla Apipé.





En diálogo con los medios el senador David Do Santos expresó “pocos son los Correntinos que conocen la realidad de los isleños, vivir allí es muy difícil, es un enclave insular argentino en aguas Paraguayas, uno pone el pie en el agua y está en Paraguay, los isleños no pueden tirar un anzuelo para pesca de supervivencia porque a los pocos minutos tienen una lancha paraguaya que se los prohíbe”; expresó.





Hay un tratado que da la razón a la Argentina del año 1876, el mismo fue desnaturalizado durante la dictadura de Stroessner y Vignone que en la oscuridad desmarcaron el estado original que daba derechos a nuestro país. Lo que se pide poniendo en agenda este tema es la negociación entre ambas cancillerías, diplomacia presidencial y que la deformación irregular de los límites vaya al Parlamento Nacional para ser rechazada; para así empezar de nuevamente con una nueva y correcta demarcación de límites.





“Hoy trajimos una bandera que dice Isla Apipé e Islas Malvinas son Argentinas, hacemos un paralelismo porque sabemos que va a ser una pelea larga”; señalo el legislador Noel Breard.En tanto que en horas de la tarde del lunes, el gobernador correntino Gustavo Valdés recibió al senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola para proponerle “trabajar juntos” en pos de encontrar una solución al problema limítrofe que actualmente deja a Isla Apipé rodeada por aguas con jurisdicción paraguaya. El mandatario provincial retoma así una gestión ya iniciada en el anterior Gobierno nacional y que ahora ya le transmitió al presidente Alberto Fernández, entendiendo que el Congreso de la Nación y la Cancillería deben resolver este conflicto en la soberanía argentina y que debe ser “un reclamo de todos los correntinos”.“Recibí al senador Camau Espínola. Es vital trabajar juntos para solucionar el problema limítrofe de Argentina y Paraguay en Isla Apipé, respetando nuestra soberanía en cumplimiento del Tratado Fronterizo de 1876, tal como se lo pedí al presidente de la Nación, Alberto Fernández”, tuiteó Valdés sobre el encuentro que mantuvo en su despacho oficial.Dias atrás, el gobernador correntino señaló que le manifestó “el problema” al presidente Alberto Fernández, planteándole como “una cuestión de Estado” e indicó que el mandatario nacional le pidió que “le mande los estudios”, a lo que Valdés aseguró: “Nosotros le mandamos”. Luego consideró que en este asunto “tendría que entender la Cancillería y resolver el Congreso de la ación, a través de los senadores”. Sostuvo así que ante este reclamo va a “dar la batalla”, aclarando que se tiene que llegar a la solución “pacíficamente”.En este contexto, recordó que en el anterior periodo presidencial realizó gestiones al respecto y que no tuvo resultados: “Lo llevé al Canciller argentino (Jorge Faurie) y no pasó nada”. Señaló que la posición en ese entonces del área nacional era “el aprovechamiento común”, lo cual refutó Valdés, sosteniendo que “nosotros no podemos tener un aprovechamiento común con el Paraguay cuando sabemos que es nuestra soberanía, los ituzaingueños sabemos bien por dónde siempre pasó el límite”. No obstante, sostuvo que “este tiene que ser un reclamo de todos los correntinos” y alertó que los “inconvenientes” por esta situación “pueden ir cresciendo”.