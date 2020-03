cuenta regresiva para los ‘BTS’

Martes 3 de marzo de 2020

Cada vez falta menos para que BTS comience con su gira mundial “Map Of The Soul 2020”. Con su primer show el 11 de abril en Seúl, recorrerán varias ciudades del planeta para finalizar en Tokio, el 2 de septiembre. Para alegría de sus fans, BTS agregó una nueva fecha. Se trata del 5 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles.¿Argentina formará parte de esta gira? Hasta el momento, BTS no se ha confirmado, pero sus fans no pierden esperanzas, ya que todavía les resta confirma5r fechas sorpresas.