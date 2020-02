Cubero anunció que su partido despedida será el 28 de marzo en el Amalfitani

Jueves 13 de febrero de 2020

El ex defensor de Vélez Fabián Cubero anunció ayer, con mucha emoción, su partido despedida para el 28 de marzo con invitados, entre ellos ex compañeros y entrenadores que también integran la historia grande del club. “No pido que me vengan a ver a mí en el partido despedida, quiero un Amalfitani repleto y yo tener la posibilidad de saludarlos a todos ustedes por última vez”, dijo Cubero en conferencia de prensa. Cubero, de 41 años, agradeció al hincha de Vélez por el acompañamiento continuo a su trayectoria en la institución. “Siempre sentí el reconocimiento del hincha. Valoraron mi sacrificio y realmente hice lo imposible para estar siempre más allá de lesiones o situaciones personales. Las ganas y el sacrificio es lo que me representa”, agregó Cubero, acompañado del presidente Sergio Rapisarda. Poroto confió que para su despedida habrá un partido compuesto por los planteles campeones de Vélez en 2005 y 2009, algunos de 1998 y del seleccionado argentino sub 20 ganador en Malasia 1997.