Cuarentena para meditar

Lunes 27 de abril de 2020 | 02:00hs.

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

En una sociedad ordenada bajo la ilusión de libertad y autorrealización por el trabajo y el consumo, la terrible irrupción del coronavirus, que llevó al estado de cuarentena, socava las creencias primigenias con que nos aproximamos a la realidad.







Este parate que supone suspender un tiempo que sigue corriendo tiene un elevado costo en las esferas materiales de las economías, de las actividades motoras de la dinámica colectiva y también en el campo de las subjetividades y de la salud física y mental.





Una herramienta accesible que ayuda a volver a un punto de equilibrio y poner en perspectiva los acontecimientos es la meditación. Esta técnica milenaria, que abreva en distintas corrientes filosóficas y religiosas, tiene un probado efecto positivo sobre el cuerpo y la mente. Por ello, quizás, el universo de internet está nutrido, más que nunca, de contenidos afines.







El monje budista Somsak Inthavilai, consultado por El Territorio, explicó el paso a paso para principiantes en el camino de la meditación y ahondó sobre los beneficios de incorporar este hábito como modo de vida.





“‘Si estás solo, cuidá tus pensamientos y si estás con gente, cuidá tus palabras’, dice un principio de los budistas para la convivencia. La meditación te ayuda a encontrar este equilibrio y produce una mejora tanto internamente en lo personal como en la relación con los otros”, instruyó.







Apuntó que “hay distintos tipos de meditaciones”, la meditación budista se basa en la consciencia de la respiración y también incorpora el sonido y los movimientos como manera de conectar el cuerpo y la mente y centrar los sentidos en el presente.





Inthavilai pasa la cuarentena en el templo Dhammasala, de la comunidad laosiana, ubicado en el barrio Yacyretá, en el oeste de Posadas.

En el salón principal, sobre una alfombra y rodeado de imágenes de Buda, el religioso adopta una posición sentada y muestra cómo deben disponerse las piernas, que deben estar cruzadas, con los pies en el medio y uno sobre otro.





“Para meditar no hace falta ser de ninguna religión ni tampoco comprar nada, lo importante es querer estar bien y tener la mente y la voluntad puesta en concentrarse, buscar un espacio silencioso y se puede poner una música”, describió.





Con hombros y espalda rectos pero sin tensión, se inhala profundo y se exhala despacio, en varios tiempos. “Para quienes nunca meditaron, con hacer esta respiración por cinco minutos ya van a ver un cambio. Porque cuando sólo pensás en que estás respirando y que ese aire ingresa y sale de tu cuerpo, los pensamientos de preocupación, de estrés se van aquietando, la mente se limpia y se optimiza, porque todo se vuelve más claro”, aseguró.





“Nuestra mente siempre está pensando y se dispersa. Y nuestro cuerpo, por otro lado, siempre siente y también nos habla, pero no solemos escuchar. Así, comemos cuando no necesitamos o al revés, el cuerpo tiene hambre y nosotros seguimos exigiéndole y no comemos por falta de tiempo. El resultado es cansancio, agotamiento, falta de atención”, explicó.



Esencial y cotidiana







Precisó a su vez que para los budistas, la meditación es una experiencia esencial y cotidiana. En este tiempo de cuarentena, cuando las familias están en las casas y con mucha frustración y hasta necesidades por no poder trabajar, recomendó “la meditación lo que hace es traernos al presente, al ahora. La mente tiende a ir al pasado o al futuro, se preocupa y se angustia ante la incertidumbre. Meditando podemos volver al estado de calma, de equilibrio, alivia el estrés. No digo que soluciona los problemas, pero abre un camino para poder resolverlos sin estancarse, sin sufrir tanto”.







Con el tiempo, quienes comienzan a meditar avanzan complejizando los procesos mentales y corporales. “Además de la respiración, podemos ser plenamente conscientes de cómo trabaja nuestro estómago, de cómo trabaja nuestro corazón y nuestra mente, cada parte del cuerpo. Si estamos realizando bien este ejercicio, aunque quizás para alguien que nos ve estamos quietos y sentados, pero en verdad estamos trabajando músculos y energía, estamos ejercitando y vamos a sentir calor como si estuviésemos en movimiento”, subrayó.







Inthavilai se instaló en esta ciudad hace dos años proveniente de Laos y realiza junto a otros cinco monjes una tarea de contención de la comunidad laosiana en Misiones y preservación de la cultura.







“La religiosidad es importante para unir al pueblo. En esta cuarentena, aunque todos debemos estar resguardados en nuestras casas, cada uno hace la meditación y ora para que este momento pase y nos fortalezca”, consignó.







Además de la postura sentada con las piernas cruzadas, se puede meditar caminando y en cualquier sitio y ocasión. “Para la gente que está trabajando y está sobrepasada de presión o cansada, meditar unos minutos mejora la concentración, al estar concentrados somos más creativos y más hábiles para afrontar nuestras tareas”, ponderó.