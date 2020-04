Cuarentena federalizada

Domingo 12 de abril de 2020

La pandemia del coronavirus en el mundo cambió de manera brusca las costumbres y los usos de la sociedad, que podrían mantenerse en el tiempo. Nadie sabe cuándo y cómo culminará esta amenaza, pero al menos por mucho tiempo más no podrán realizarse grandes reuniones que ahora están siendo reemplazadas por el exitoso sistema de videoconferencias, tanto de parte del estado nacional, como provinciales, municipales y empresas. Más otras herramientas que se usan a distancia, pero acerca y pone en contacto a la familia, a un potencial cliente o algún socio en diversos rubros. Ya nada es igual. Los usuarios debieron dar el salto tecnológico que se venía preparando desde hace tiempo. La dirigencia argentina debió enfrentarse no sólo con el repentino cambio en la forma de comunicar los actos de gobierno, sino principalmente ocuparse de un tema que hasta los especialistas no terminan de dimensionar los efectos que puede provocar. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó no ir muy de prisa en cuanto a poner fin a los confinamientos. Ello haciendo alusión en parte a Italia y España, donde se observa un freno de la enfermedad y pretenden volver a las actividades con cierta normalidad. Es más, la OMS puso una serie de condiciones a los países que quieran eliminar las medidas de confinamiento. La principal es que la transmisión esté controlada y destaca de inmediato, un buen sistema sanitario al alcance de todos y haberse minimizado los brotes en centros de atención de adultos mayores. Entre otros puntos, plantea algo fundamental, y es que la sociedad asuma el compromiso de continuar la lucha contra el virus. De esta manera, queda claro que en ningún punto del planeta puede volver a realizarse una vida similar a la que se desarrollaba antes de la llegada del coronavirus. El brote no sólo genera miles de enfermos y víctimas fatales, sino que empieza a mostrar las consecuencias económicas y sociales profundas, que todo indica serán duraderas en todos los rincones del planeta.En medio del impacto que tendrá en la salud mundial como el efecto en la economía, no deja de rescatarse lo que está evidenciando la paralización de muchas actividades muy contaminantes para el planeta. Por tal razón, la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, Inger Andersen, planteó que la pandemia deja en evidencia la necesidad de construir una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta entero.En lo económico, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región sufrirá reducciones significativas en 2020, entre un 1,8% en un escenario moderado y un 5,5% en el más extremo debido al impacto de la pandemia. Recomendó a los bancos centrales de América Latina y el Caribe adoptar medidas no convencionales para evitar las consecuencias permanentes del shock resultante del nuevo coronavirus en la región.El BID sostuvo que los objetivos principales de las políticas macroeconómicas durante la pandemia deberían ser compensar a los trabajadores, especialmente los más vulnerables, para ayudar a las empresas a mantener el empleo y apoyar a los bancos para llevar a cabo operaciones que ayuden a la economía.A su vez, también se advierte de la necesidad de una mayor presencia de los sectores con más poder de la economía. En la Argentina, el oficialismo tiene previsto presentar un proyecto para gravar por única vez con un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y ganancias.Uno de los impulsores, el diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller, entiende que ello permitirá recaudar recursos para afrontar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.Aclaró que sólo está pensando para una minoría con alto poder económico, excluyendo a la clase media o empresarios que sólo logran sobrevivir.Aunque no está tan detallado, se conoce que en la revista Forbes figuran los empresarios más ricos del país con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares y son apellidos muy conocidos desde los Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc y Roemmers. En esa lista, también figuran Jorge Pérez, Marcos Galperín, Hugo Sigman, Eduardo Eurnekian, entre otros.A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre la importancia de que los países adopten numerosas medidas económicas y sociales para mitigar las consecuencias de la epidemia y disminuir un probable aumento de las desigualdades. En tal sentido, entienden que no hay diferencias entre países en desarrollo como en los desarrollados. Señalan que de no controlarse creará disparidades aún mayores en un contexto de gran sufrimiento.El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que la crisis económica creada por el coronavirus hará desaparecer en todo el mundo el 6,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.La situación en el mundo es tan compleja que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió crear un grupo de reconocidas figuras de todo el mundo para que asesore al organismo ante los desafíos que plantea el nuevo coronavirus Covid-19 y su impacto económico.De la Argentina se viene destacando que actuó de manera oportuna, y se rescata la unidad política demostrada para enfrentar la pandemia. Dicho en otros términos, se está enfrentando a esta guerra biológica y a lo desconocido con madurez. Se está priorizando la salud por encima de todo otro interés. Está claro que los problemas sociales inmediatos y mediatos surgirán y deberán hacerse desde el Estado con el respaldo de la sociedad.En ese sentido la necesidad de asistencia financiera es muy grande. Así quedó demostrado ante las miles de demandas registradas por parte de la Pymes, apenas la Afip habilitó el formulario para que las empresas en problemas por la cuarentena accedan a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y al Trabajo. En tema económico no será sencillo.Casi al finalizar la semana, dirigentes progresistas de Latinoamérica y España que integran el Grupo de Puebla, entre ellos el presidente Alberto Fernández, hicieron un fuerte llamado a condonar la deuda externa de países de la región ante la debacle económica causada por la pandemia, que frenó casi por completo las actividades productivas en gran parte del planeta.En esa ocasión, ante el Grupo que reúne a 14 países de Latinoamérica y España, Alberto Fernández volvió a argumentar el motivo de haber elegido la salud y la vida, al sostener que si la economía cae un 11% se puede volver a levantar, cosa que es imposible recuperar cuando se pierde una vida. Planteó que en principio la salida, se daría a través de una sociedad organizada que puede ayudar a superar esta crisis.A su vez, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff y también el ex presidente de Bolivia Evo Morales, coincidieron en destacar la importancia de que los organismos internacionales condonen las deudas, a fin de construir condiciones para que los Estados tengan reservas para comprar suministros de salud.Como se dijo, aún nadie sabe con certeza cuándo durará la pandemia. Por tal razón, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril, con el objetivo de reducir el impacto del coronavirus.Lo hizo dejando en claro que toma estas decisiones escuchando más a los epidemiólogos que a los economistas y a los políticos. Tras dar a conocer la evolución de casos que por ahora resulta menor en la Argentina, comparado a otros países de la región y el mundo, convocó a los argentinos a establecer un acuerdo social.Planteó que vale la pena el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y pidió seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Dejó en claro que la cuarentena seguirá como hasta ahora en las grandes ciudades y centros urbanos, en especial en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se concentran los viajeros y el mayor número de contagiados, aunque en los próximos días se irá levantando la cuarentena de forma administrada en algunas comunidades y provincias.En tal sentido, los hizo partícipes a los gobernadores para que orienten respecto al levantamiento sectorizado y la incorporación de nuevas actividades, a las actuales consideradas esenciales. Es decir, recibirá sugerencias pero el presidente se reserva la decisión final.Fernández defendió los pasos dados, aunque advirtió que se está aún lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Por ahora lo que explicó es que la velocidad de contagio disminuyó gracias al aislamiento obligatorio.Al ingreso de esta segunda etapa denominó cuarentena administrada o comunitaria, porque permitirá focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada.Por ello anunció que el Jefe de Gabinete se contactará con cada gobernador, quien brindará sugerencia de qué pueblo que hay que declarar en cuarentena comunitaria y qué tipo de actividad creen que puede llevarse a cabo. En la nueva lista de actividades esenciales, se agregaron los talleres de autos y las gomerías, consideradas necesarias, por ejemplo, para atender a las ambulancias o patrulleros.En la semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue uno de los que aportó ideas a la Nación de cómo continuar la cuarentena obligatoria, planteó evitar la apertura de la frontera y la circulación de pasajeros provenientes de otras provincias, por lo que requirió seguir evitando la circulación del transporte de larga distancia. Uno de los aspectos sobre lo que se trabajará mucho es en intensificar el cuidado de los adultos mayores.Para todas estas intervenciones, como viene realizando Misiones en todos los aspectos ligados a la salud y al sostenimiento de diversos sectores se requieren recursos.Así también lo entendió la Nación, que resolvió asistir a las provincias. El primer envío representó unos 20.000 millones de pesos de un total previsto de 60.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).Se estima que esa cifra tan sólo alcanzaría a cubrir un tercio de las pérdidas provinciales.Es lo que sucedería también con Misiones, que en el primer envío recibió 654 millones de pesos. Los datos que se manejan es que ese monto cubriría una tercera parte de lo que la administración provincial dejará de percibir.Esto es por el freno de la actividad, que Misiones perdería unos 1.800 millones de pesos tanto por la caída de la coparticipación federal como por la disminución de la recaudación propia.Afirman que esos números fueron realizados por todos los ministros de Hacienda, concluyendo el monto que se resignará en medio de la pandemia. Ante esta realidad, se vienen tomando decisiones binarias desde la administración provincial donde está presente por igual la salud y la economía.Por tal razón, quienes coordinan el comité de crisis, el gobernador Herrera Ahuad y el ingeniero Carlos Rovira resolvieron elevar una propuesta económica a la Nación para salir de la crisis con el mayor grado de rapidez.Proponen darle fuerte prioridad e intervención al Banco Central para que avance hacia una fuerte emisión que permita retomar un intenso programa de obras en todas las provincias, para reactivar así el consumo y el movimiento.Como se indicó, en Misiones se vienen ampliando algunas actividades esenciales a fin de aminorar el impacto económico. Justamente, respecto a la extensión de la medida y de cómo seguiría, el gobernador Herrera Ahuad dejó en claro que está dispuesto a interceder a favor de todos aquellos sectores que requieran reiniciar la actividad en la provincia, pero fue categórico que ello sólo se hará para quienes elaboren el protocolo correspondiente.Además de los aserraderos que desde mañana intensifican la actividad, ya habían pedido y elaborado un primer protocolo, los gremios que representan a la construcción privada al conocerse desde Nación que también las grandes obras públicas comenzarían a movilizarse.De igual modo, diversos consejos y organizaciones que nuclean a profesionales de Misiones elevaron similares inquietudes al mandatario provincial, quien deslizó lo posibilidad de volver a habilitar hasta a las peluquerías, pero siempre protocolo de por medio y respetando las recomendaciones sanitarias.Nada debe quedar librado al azar, a fin de evitar la temida multiplicidad de contagios que colapsen el sistema de salud.