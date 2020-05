Cuarentena Fase 4: se conocieron las nuevas medidas en Ituzaingó

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 23:19hs.

En una conferencia de prensa brindada esta mañana en el despacho municipal, el intendente Eduardo Burna dio a conocer como seguirá la nueva fase de la cuarentena en la ciudad correntina, anticipo que realizó ayer por la tarde vía redes sociales. En ellas se destacan la extensión del horario comercial hasta las 18 hs., las salidas recreativas con los niños, el refuerzo de los controles en el acceso, entre otros.







A continuación los detalles:

En base a las medidas sanitarias tomadas por los Gobiernos Nacional y Provincial, desde el municipio comunicaron que la actividad en los gimnasios y centros de entrenamiento no están permitidas, por lo cual quedan suspendidas las medidas tomadas en la Resolución Municipal Nº 135/2020. Recordemos que, en el Artículo 4 de la Resolución Municipal Nº 135 de fecha 6 de mayo, se autorizaba el funcionamiento de los gimnasios debidamente habilitados por la Municipalidad de Ituzaingó, “en el horario de 8 a 18 horas. que deberán regirse por el protocolo de seguridad, en la que se establece que cada gimnasio habilitado exhibirá en el acceso una calcomanía habilitante identificadora que cumple las normas y pautas establecidas”.







En ese marco, y a la espera de la liberación de nuevas actividades, el municipio capacitará a los propietarios y empleados del sector para poner en práctica un protocolo que permita el desarrollo de la actividad, cuando la situación sanitaria general lo permita.



- Comercios: se extiende el horario de atención al público de 8 a 18 horas.Estableciéndose el mismo horario para la modalidad de delivery. Quedandoexceptuado el rubro gastronómico en forma delivery quienes continúan con su mismohorario hasta las 23 horas.- Reforzamos y seguimos con los controles en los ingresos a la ciudad. Toda persona sindomicilio en nuestra localidad no tiene permitido el ingreso, salvo excepcionesdebidamente justificadas y bajo el protocolo sanitario correspondiente.- Serán más restringidos los permisos de traslado por casos de enfermedad otratamiento médico en centros de mayor complejidad únicamente.El cumplimiento de la cuarentena y aislamiento preventivo será controlado por las fuerzas deseguridad.- Salidas: Aireación y recreación en niños de hasta 2 años, sin barbijo, en radios nosuperiores a 150 metros del domicilio, acompañado por uno de los padres y por untiempo no mayor a una hora. Niños mayores a los 2 años, con barbijo y en lugarescercanos al domicilio.- Caminata, trote o ciclismo: Adolecentes y adultos, mayores sin límite de edad.Recomendamos estar en constante movimiento, sin barbijo durante la actividad.Llevar consigo su kit de cuidado (alcohol en gel y barbijo). Luego de terminar laactividad colocarse el barbijo. Mantener las distancias y no tomar contacto con otraspersonas que también se encuentren circulando. Se recomienda hacer la actividadindividualmente y en su barrio.Siguen vigentes las medidas de protección, limpieza, desinfección y el uso de barbijo.