Cuarentena, día 5: la gente abandonó las calles

Martes 24 de marzo de 2020 | 11:49hs.

Por Mauro Parrotta

redaccion@territoriodigital.com





Podrá ser la suma con el segundo día consecutivo de feriado, lo cierto es que este martes 24 de marzo gran parte de la ciudad de Posadas no tiene vida alguna más que puñados de personas que salen por comidas y bebidas, alguna que otra por medicamentos.

Uno de los ejemplos de la cuarentena total es el barrio del club Capri, una continuidad de la céntrica calle Bolívar y la ruidosa y cargada avenida Centenario que ahora luce desértica. Hasta la avenida Lavalle con las paradas atestadas de los alumnos de la Industrial que ahora no tiene a ningún pasajero esperando por las tres líneas de colectivos que pasan distanciados ahora y con asientos extrañamente vacíos.Todo es el antes y el ahora. Un antes ruidoso y abarrotado de vehículos (como frente al Capri) al ahora vacío que asusta. Las comparaciones son muchas. Que parece estar en guerra. Pero ni siquiera alguien dispara. Ni los perros ladran.Los comercios se adaptan en horarios especiales y la gente debe hacer fila en la vereda separados uno del otro en un metro de distancia. Parece mucho. Pero no. Es lo que se fue convirtiendo a medida que el aislamiento empezó a ser comprendido por la mayoría de la gente que se silencia al ver el ritmo de muertos en Italia y España. Que se atemoriza por lo que se lleva a cabo en el país y acá a la vuelta de la esquina.Lo global se viralizó y no es una película de Netflix. Es tan real que caminar por este pedazo de ciudad es extrañamente conmovedor. Muchos trabajan desde sus casas. Primero era un sueño cumplido. Ahora es como estar en una caja sin aperturas.La gente abandonó las calles. Desde siglos pasados el mundo busca llegar a donde sea desde cualquier punto de la redonda tierra. La conectividad, la movilidad en autos, motos, trenes, cruceros, aviones. Más rápidos y más cómodos. Ahora la población se reduce en la encerrona que es real.La privacidad pronto empezará a inquietar, cuando era lo más preciado por estos tiempos de tecnologia sorprendente pero sin remedios para un mosquito o una bacteria.