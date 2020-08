“Cuando vi el positivo, se me vino el alma al piso”

Martes 4 de agosto de 2020

Nicole Neumann contó ayer que el resultado del test que se hizo le dio positivo y tiene coronavirus. Desde un móvil que realizó desde su casa -en donde cumple con el aislamiento preventivo- la modelo lo comunicó en ‘Nosotros a la mañana’, ciclo en el que se destaca como panelista.“Soy asintomática”, indicó y reveló sus sensaciones cuando le dieron el resultado. “Entré en pánico, se me vino el alma al piso”, dijo y agregó que se quedó durante unos minutos encerrada en su habitación. “Pero después salí porque estoy con las chicas y les tengo que cocinar”.La modelo transita el aislamiento acompañada por sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Poroto Cubero, quienes no fueron hisopadas porque no presentaron síntomas. Además, ironizó a la hora de hablar sobre quién difundió la noticia de que a una empleada suya le había dado positivo el testeo. “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible siquiera poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, sostuvo quien mantiene una guerra judicial con su ex marido y su actual pareja Mica Viciconte.A su vez, indicó que como ella no presentó síntomas recién se hizo el hisopado cuando la empleada que vive con ella y sus hijas en su casa amaneció un día con la pérdida del olfato. “Obviamente me alarmé, porque ese es una de las características del coronavirus. Le pedí por favor que se quedara encerrada en su cuarto hasta que le hicieran el testeo”, contó Neumann y detalló que la mujer abandonó su casa y fue trasladada a un centro de aislamiento.“Desde ese momento, los convivientes y los contactos estrechos, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer cuarentena preventiva. A los chicos no se los hisopan, y a mí me dio positivo. Pero gracias a Dios lo estoy transitando de manera asintomática”, continuó quien afirmó que se siente bien.Sostuvo además que ella “hizo todo bien” y tomó los recados pertinentes. “No hubo reuniones, no hubo nada. Un mínimo descuido del que tenés al lado. Es lo que está pasando en el mundo entero y nos tocó de cerca”.Con respecto a los síntomas que presentó la modelo, explicó que solo tuvo un poco de dolor de garganta. “Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan, y me lo permiten vuelvo a trabajar”, anticipó a sus compañeros de la mañana de El Trece.“Yo soy muy hipocondríaca. Por eso soy tan obsesiva con los cuidados”, agregó. “Realmente pensé que me iba a dar negativo por cómo soy con los cuidados. Traté de calmarme y les dije a las chicas ‘pongamos la mente en positivo y sigamos tomando todos los cuidados’”, relató en el ciclo que conduce El Pollo Álvarez y detalló que dentro de su casa mantiene una distancia de tres metros de sus hijas y que, además, lleva el tapaboca “por si alguna es negativo”.