Cuando la seguridad depende del mantenimiento

Sábado 22 de febrero de 2020

Cuidar la moto es clave por temas de seguridad y para que pueda rendir al máximo posible. A diferencia del auto, en la moto un desperfecto puede ocasionar una caída. Por eso, es importante saber cuándo realizar los services y qué piezas son las más importantes para chequear.

El primer service de la moto se realiza a los 1.000 kilómetros siempre. Es un service de ajuste general y preventivo ya que hace muy poco salió de la fábrica. Incluso haciendo el ablande del motor correctamente, el primer service es clave para que las partes funcionen en óptimas condiciones tanto en el corto como en el largo plazo.

Dependiendo del tipo de moto, lo más común es realizar los siguientes services cada 3.000 kilómetros o cada año y para motos grandes cada 5.000 kilómetros es un plazo aceptable.

Chequeos y mantenimientos básicos de la moto: es de vital importancia mantener la moto consumiendo nafta y aceite en las cantidades necesarias, ya que un consumo elevado de estos fluidos puede traer aparejado el desgasta del motor.

Nivel de aceite: es recomendable revisarlo periódicamente antes de arrancar la moto cuando los niveles están estables y no sufrieron modificaciones por el uso. Es importante que controlarlo, ya que permite identificar si hay pérdidas y porque, al tener la moto funcionando con el aceite debajo del mínimo puede ocasionar que se dañe el motor.

Filtros de aire y aceite: el cambio de este accesorio se debe realizar cada 2.500 kilómetros o seis meses, lo que se cumpla primero. Un filtro de aire sucio o en mal estado hace que tu moto necesite más combustible para funcionar correctamente. El filtro de aceite se cambia con cada cambio de aceite, no conviene ahorrar en esto ya que el aceite es lo que mantiene la vida del motor y si está bien filtrado, tendrá menos desgaste y una mejor performance por más tiempo.

Nivel de presión en las ruedas: varía según la moto y el tipo de cubierta que use. El dato figura en el manual y en muchas motos en un sticker cerca de la rueda trasera. Es importante chequear el nivel de presión de aire en las ruedas. Circular con baja presión en las cubiertas genera menor capacidad de reacción y agarre en el pavimento, condiciones que hacen que la moto no sea segura para manejar. Además, las cubiertas tendrán un mayor desgaste, el motor funcionará más exigido y por ende generará un mayor gasto de nafta. Un tip, cada vez que se cargue nafta, chequeá que la presión esté dentro de los parámetros que indica el manual.

Si bien un service oficial o un buen mecánico siempre va a ayudar a cambiar las piezas necesarias, agrega valor que se sepa cada cuánto cambiar algunas de ellas.

Pastillas de frenos: deben mantener más de 1milímetro de espesor, al llegar a un milímetro ya deben cambiarse. Nunca hay que dejar de revisar los frenos. Es uno de los aspectos más importantes para conducir la moto con seguridad. Obviamente el desgaste no se va a realizar de un día para el otro pero es importante revisarlo cada tanto. Si las pastillas hacen un chirrido, es tiempo de cambiarlas.

La transmisión: corona, piñón y cadena. En cada service se revisan, se limpian, se lubrican y se tensan de acuerdo a lo especificado por el fabricante. Probablemente no se va a necesitar cambiarlos antes de los 10.000 kilómetros. Pero una revisión de los dientes de la corona es clave. Lo que hay que mirar es que la cadena no baile entre diente y diente y cuando se ven dientes rotos ya es tiempo de reemplazar todo el kit de transmisión. Si se quiere alargar la vida de la cadena y la transmisión, hay que aprender a ajustar la cadena para que no baile demasiado.