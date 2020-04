Sábado 25 de abril de 2020 | 04:00hs.

Por Damian Cunale política@elterritorio.com.ar

El panorama que se ve por delante desde el sector empresarial de Misiones, sobre todo en los centros urbanos, es muy poco alentador. “Cuando esto termine habrá muchos negocios cerrados y personal sin trabajo”, señaló ayer Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM) en una ronda de prensa realizada en formato de videoconferencia.El dirigente empresarial resaltó que comulga con la idea del gobierno nacional de que lo que debe primar por sobre todo es el cuidado de la salud, pero a la vez indica que la manera en la que se paró la economía dejará un daño que requerirá de un arduo trabajo para resolverlo.Como muestra de lo que está pasando Haene destaca que por ejemplo “el 60% de los comercios del centro de Posadas no pudieron pagar el alquiler de marzo, algunos cerraron y otros van por el mismo camino para abril. Y no sabemos qué pasará en mayo”.Además indicó que las cadenas de pago están cortadas, y que es constante la aparición de cheques rechazados. Además, a la situación actual del cierre de la actividad se suma la crisis arrastrada desde años y en los últimos días una inusual disparada del valor del dólar no oficial. Ambas cosas, según Haene, conforman “un combo difícil de aguantar”.“Levantar esto nos va a costar una enormidad”, afirmó el dirigente empresarial que además indica que las herramientas que se están ofreciendo desde los Estados, tanto nacional como provincial, son apenas un aliciente, pero se requiere más, y una mejor implementación sobre todo desde la Nación. Allí puso como ejemplo los créditos a tasa 0% que lanzó el gobierno nacional, los cuales se otorgan a devolver en tres cuotas, pero se dan a través de tarjeta de crédito.“Son créditos para gastos con tarjeta, y hoy lo que se necesita es efectivo para pagar sueldos y cuentas”, afirmó. Además destacó que en contando todas las líneas de créditos disponibles por la crisis, apenas el 11 por ciento de más de 500 empresas consultadas pudieron calificar.El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó hace algunos días a esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus como “la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial”.Haene tomó esa referencia para reflejar la situación del empresariado local, que vive por estos días una inmensa incertidumbre.“Tenemos una economía globalizada, donde todo tiene que ver con todo. Venimos de años muy malos, levantar esto nos va a costar una enormidad. Sobre todo porque nadie tiene idea de cómo va a quedar la economía en el país y en el mundo”, afirmó el titular de la CEM.Contó que en estos momentos, “la gente está dejando de lado los gastos que no son indispensables, lamentablemente”, y se preguntó “durante cuánto tiempo se puede vivir con lo que queda”.Remarcó que llama a “acatar la institucionalizad” y que concuerda con que “la salud es lo primero”.Haene contó que desde todos los sectores comerciales llegan pedidos a la CEM para que se eleve a las autoridades la solicitud de reabrir sectores de la economía, todos ofreciendo su propio protocolo. “El que tiene una zapatería quiere abrir, el que tiene una peluquería quiere abrir, el que tiene un bar quiere abrir. Todos queremos trabajar”, afirmó.Dijo que se elevan los pedidos de cada sector a la espera de una autorización. Allí indicó que si se hace lenta la reapertura de actividades en Misiones, eso responde a la necesidad de que se autorice desde el orden nacional, porque así lo indica la norma que rige la emergencia sanitaria.